En immersion dans les souterrains de Laon à la découverte de son histoire

Classée ville d’art et d’histoire, Laon compte près de soixante-dix édifices classés au registre des Monument historiques. Un patrimoine et une histoire que l’on peut depuis quelques semaines découvrir en plongeant dans les entrailles de la ville fortifiée.

La ville fortifiée de Laon a été bâtie sur une colline surplombant la plaine picarde et surnommée la Montagne couronnée en raison de la présence imposante de la cathédrale Notre-Dame qui domine la ville et ses remparts. Une "montagne" dont les entrailles sont sillonnées de souterrains, de carrières et de puits, 77 hectares dit-on, dont la préservation est devenue une priorité pour la ville.

Et c’est dans l’une de ces galeries, longue de 400 mètres, qu’un étonnant parcours de visite baptisé Secrets sous la ville a été conçu, avec audio guides et mapping vidéo, pour découvrir le patrimoine et l’histoire de Laon à travers les âges. Un voyage qui débute il y a quarante millions d’années, à une époque où la région se trouvait sous les eaux et sous un climat tropical.

Un musée à ciel ouvert

Bénéficiant du plus vaste secteur sauvegardé de France, Laon possède de nombreux monuments médiévaux, hôtels particuliers et maisons bourgeoises qui forment un ensemble d’une grande richesse patrimoniale et historique. Soixante-huit édifices sont ainsi classés Monument historique.

