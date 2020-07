Des visites insolites du Palais des Papes d’Avignon à la découverte de lieux habituellement fermés au public

Tout l’été, le Palais des Papes dévoile aux visiteurs sa face cachée. Une plongée dans l’histoire de l’édifice et de ses secrets.

Pas de théâtre cette année dans la Cour d’Honneur en raison de l’annulation du festival d’Avignon, mais les comédiens n’ont pas totalement déserté le Palais des Papes. Tout l’été à la tombée du jour des balades théâtralisées sont proposées aux visiteurs pour découvrir l’histoire de l’édifice.

Son histoire mais également ses secrets, grâce à une visite insolite dans les coulisses du palais. Un parcours à la découverte des pièces habituellement inaccessibles au public. 1h30 de visite dans un labyrinthe de couloirs, escaliers et passages secrets qui surprendront même les habitués du lieu.

Plongée dans l’Histoire

Les visiteurs pourront ainsi découvrir la somptueuse Salle du Conclave, rénovée dans les années 70 et aujourd’hui utilisée pour des évènements par le Palais des Congrès d’Avignon. Une salle où subsistent des vestiges de fresques du 14e siècle. Dans une autre salle, des sanguines datant du Moyen Âge apparaissent sur un mur.

Ou encore la Salle du Trésor où le Pape entreposait tous ses biens de valeur. On découvre ainsi qu’elle a servi d’abri aux Avignonnais durant les bombardements de l’été 1944. Plusieurs graffitis sur les murs témoignent de cette période dont une représentation d’Hitler. La visite s’achève sur une terrasse au sommet du palais offrant une vue imprenable sur la ville et ses monuments, et plus loin sur les Monts de Vaucluse, les Alpilles.

Une visite insolite qui a lieu deux fois par jour, uniquement sur réservation sur le site du Palais des Papes ou par téléphone au 04 32 74 32 74.