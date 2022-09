"De Versailles à Amiens" : six tableaux de la chambre de Louis XIV exposés au musée de Picardie

Si vous êtes déjà allés à Versailles, vous avez sans doute aperçu ces tableaux de l'école Caravagesque que Louis XIV avait lui-même choisi pour orner la partie haute de la chambre qu'il occupa entre 1701 et sa mort en 1715. Des oeuvres accrochées à dix mètres du sol, au milieu du faste de Versailles.

Mais à Amiens, c'est dans l'intimité d'une salle dédiée et spécialement repensée pour l'occasion que ces toiles sont exposées au musée de Picardie pour l'exposition "De Versailles à Amiens, chefs-d'oeuvre de la chambre du Rois Soleil", à voir jusqu'au 26 février 2023.

France 3 Picardie N. El Asraoui / A. Roynier / N. Corselle / P. Maenhout / I. Debraye

Les tableaux, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean et Saint Marc peints par celui que l'on surnommait "Le plus italien des Caravagesque français" Valentin de Boulogne (1591-1632) et Agar et L'ange de Giovanni Lanfranco (1582-1647) avaient fait l'objet d'une grande restauration entre 2015 et 2020. Personne n'imaginait plus les voir redescendre de la chambre royale. Et pourtant, les voilà à hauteur d'yeux, à 150 km de Versailles. L'occasion de les admirer de près.

Saint Marc, évangéliste, Valentin de Boulogne - château de Versailles (MANON CRUZ / MAXPPP)

Un écrin sur mesure

Au musée de Picardie, toute la scénographie de la salle d'exposition a été repensée pour donner le meilleur écrin possible à ces chefs-d'oeuvre. Dans le faste de Versailles, de nombreux visiteurs passent devant ces toiles sans s'attarder. Ici tout est fait pour les admirer. "Ce qui nous a semblé important, c'était surtout le choix de la couleur, se mettre d'accord sur quel fond choisir" explique Laure Dalon, directrice des musées d'Amiens. "On est dans un bâtiment classé aux monuments historiques avec des peintures qui ont des teintes assez fortes. On avait besoin d'une couleur qui fasse ressortir les oeuvres et qui ne jure pas dans cet espace".

Un échange entre les musées

Ce prêt exceptionnel s'inscrit en réalité dans un échange entre le château de Versailles et le musée de Picardie. Une grande exposition consacré à Louis XV ouvre ses portes à Versailles le 18 octobre. Le musée d'Amiens a prêté pour l'occasion sa série de neuf tableaux Les chasses exotiques de Louis XV.

"Suite à ce prêt, il était attendu à Amiens, et nous trouvions que c'était une excellente idée, un échange". explique Béatrice Sarrazin, commissaire de l'exposition et conservateur général du patrimoine au château de Versailles. "Le choix s'est donc porté sur ces six tableaux".

Une occasion unique de découvrir ce patrimoine avant que les toiles ne regagnent la célèbre chambre royale de Louis XIV.

De Versailles à Amiens, chefs-d'oeuvre de la chambre du Roi Soleil - jusqu'au 26 février 2023 au Musée de Picardie - 2 rue Puvis de Chavannes. 80000 Amiens - 03 22 97 14 00