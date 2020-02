Visitez la grotte Chauvet depuis votre canapé grâce à la réalité virtuelle

C'est désormais possible grâce au parcours immersif gratuit et accessible sur la page Arts et Culture de Google.

A l'aube de l'art. Une visite virtuelle dans la grotte Chauvet, un des premiers chefs-d'œuvre de l'humanité. C'est le titre de ce voyage rendu possible grâce au partenariat entre le syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet (SMERGC) et Google Arts & Culture, le service de visite virtuelle du géant numérique. Grâce à un casque de réalité virtuelle, le public est transporté en Ardèche, au pied du Pont d'Arc, à travers un film de 10 minutes porté par les voix de Cécile de France (pour la version française) et Daisy Ridley, l’actrice qui incarne Rey dans Star Wars (version anglaise).

Fiction, réalité, émotion

Armé d'une manette dans la "vraie vie", mais torche à la main dans le monde virtuel, le visiteur parcourt la grotte en découvrant les fresques et les gravures rupestres : le hibou, le panneau des chevaux, les lions des cavernes, les points rouges, et le crâne d'ours posé sur un bloc rocheux.

L'important pour nous, c'était de créer une connexion émotionnelle avec la grotte Chauvet.Amit SoodVice-président de Google

"Comment ? Avec les voix merveilleuses de Cécile et Daisy", poursuit Amit Sood, vice-président de Google et responsable de Google Arts & Culture, "et en mettant une torche dans vos mains pour faire de vous les artistes marchant dans la grotte. C'est donc un peu de fiction, un peu de réalité, mais à la fin, c'est de l'inspiration".

Google Arts & Culture

Un joyau accessible à tous

La grotte Chauvet est fermée au public depuis sa découverte en 1994 pour préserver ses dessins. Depuis avril 2015, un espace de restitution permet de retrouver une copie conforme des merveilles du site, réalisée grâce à la numérisation laser de l'original. Plus de deux millions de visiteurs ont déjà franchi ses portes. Selon les périodes, le site est pris d'assaut et la visite n'est pas forcément sereine.

Et puis, tout le monde n'a pas les moyens de voyager pour venir sur place découvrir ces chefs-d'œuvre. "On ne pourra pas faire venir des millions et des millions de personnes à Vallon Pont d'Arc" souligne Pascal Terrasse, président du Syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet. "Donc, il faut que les images virtuelles donnent un accès au plus grand nombre."

Que vous soyez en Ardèche, en Amazonie, ou au fin fond de la Mongolie, vous aurez accès aux images de la grotte Chauvet de la même manière.Pascal TerrassePrésident du SMERGC

La caverne du Pont D'arc, réplique de la grotte Chauvet lors de son ouverture le 24 avril 2015. (FABRICE HEBRARD / MAXPPP)

Casque ou pas casque

Les plus chanceux qui possèdent un casque de réalité virtuelle pourront profiter pleinement de la magie du film en se connectant gratuitement sur la plateforme Steam. Pour les autres, on peut vivre une belle expérience en utilisant la réalité augmentée sur son smartphone ou sa tablette.

Pour les moins à l'aise avec le numérique, il suffit de taper Google Arts & Culture sur votre ordinateur. Arrivé sur la page Collections, écrire grotte Chauvet dans l'onglet de recherche. A partir de là, vous avez accès à une version 3D classique du film, mais également à 21 expositions thématiques autour de Chauvet et son histoire.