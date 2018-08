Une compilation des Eagles devient le disque le plus vendu au monde, devant "Thriller" de Michael Jackson

Les" Greatest Hits 1971-75" des Eagles, compilation des quatre premiers albums du groupe de country rock, a atteint des ventes 38 millions d'exemplaires, en disque ou en équivalent streaming.

Ils n'ont pas seulement sorti Hotel California. La compilation des premiers succès du groupe californien Eagles, parue en 1976, est redevenue l'album le plus vendu de tous les temps, repassant devant Thriller de Michael Jackson, selon un nouveau classement publié lundi 20 août par l'association américaine de l'industrie du disque. Ce dernier inclut les ventes en streaming, ce qui n'avait pas été fait pour les Eagles depuis 2006, selon le magazine Rolling Stone.

Selon la Recording Industry Association of America, les Greatest Hits 1971-75 des Eagles, compilation des quatre premiers albums du groupe de country rock né à Los Angeles en 1971, a atteint des ventes "38x platine", soit un nombre certifié de 38 millions d'exemplaires, en disque ou en équivalent streaming, contre 33x platine ou 33 millions pour Thriller.

"Hotel California" est numéro 3

Les Eagles, dont la compilation avait longtemps occupé la première place avant de se voir doublée par Thriller en 2009, s'arrogent également la troisième place de ce nouveau classement pour leur album Hotel California, sorti en 1976 et incluant le tube éponyme devenu l'un des slows culte de toute une génération, avec 26 millions de vente.

"Nous sommes reconnaissants à nos familles, notre management, notre équipe, les gens de la radio, et surtout, à nos fidèles fans qui sont restés avec nous en dépit des hauts et des bas des 46 dernières années", a réagi Don Henley, chanteur et cofondateur de 71 ans. Après la mort de son co-fondateur Glenn Frey début 2016 à l'âge de 67 ans, le groupe Eagles s'est reformé début 2017 et repris les tournées. Il a prévu une série de concerts aux Etats-Unis en septembre.