Quarante ans après y avoir joué son premier concert, Etienne Daho est de retour aux Trans Musicales de Rennes

Le chanteur français sera en concert au festival rennais les 4 et 5 décembre prochains.

Il y a quarante ans, le grand Etienne Daho montait sur scène pour la première fois, dans le cadre du festival rennais Les Rencontres Trans musicales, l'année de la création du festival devenu mythique.

Accompagné du collectif d'improvisation Entre les Deux Fils Dénudés de la Dynamo, c'est là, dans sa ville d'origine, que l'nterprète de Week-end à Rome a fait ses premiers pas sur scène. Aujourd'hui il est de retour pour deux dates au festival phare de la capitale bretonne.

Il était déjà revenu jouer aux Trans Musicales à deux reprises, en 1980 et en 1986, au sommet de sa carrière.

Alors que son mythique album Eden, sorti en 1996, est réédité cette année, Etienne Daho a annoncé, au plus grand bonheur des fans, une tournée qui débutera à l'automne. Eden, sixième album studio d'Etienne Daho, avait été enregistré à Londres au printemps 1996 avec son producteur Arnold Turboust.

Un album devenu culte

Sur cet album, dont sont issus les titres Au commencement, Les bords de Seine ou encore Soudain, on peut entendre la voix d'Elli Medeiros (du duo Elli et Jacno), ou encore de la chanteuse brésilienne de bossa nova Astrud Gilberto.

Si Eden est devenu un album culte avec les années, il n'a pas reçu un bon accueil, ni de la critique ni du public, au moment de sa sortie. Etienne Daho déroute ses fans en s'éloignant de son style habituel, en mêlant les genres et les influences, et en intégrant des boucles électroniques à ses balades pop. Un album audacieux et visionnaire, aujourd'hui considéré par beaucoup de fans comme un des meilleurs opus de l'artiste.

Tournée de 16 dates

A l'occasion de la réedition de cet album, le chanteur pop repart sur les routes de France, pour une tournée de 16 dates qui s'achèvera le 23 décembre à la Salle Pleyel. Il chantera tous les titres de cet album réédité, et il a donc prévu une étape à Rennes, la ville où il a grandi. Il se produira deux soirs au festival rennais, réputé pour être un dénicheur de talents.

Parmi les artistes révélés par les Trans Musicales de Rennes, on compte aussi les Daft Punk, Nirvana, M.I.A, Justice ou encore les Beastie Boys. Le festival a également signé les premières dates françaises d'artistes comme Lenny Kravitz, Bjork ou encore Ben Harper. La billetterie concernant ces deux dates qui s'annoncent mythiques ouvrira le 10 septembre prochain.

Cette année, les Trans Musicales auront lieu du 4 a 8 décembre à Rennes. Les 15 premiers artsites programmés ont été dévoilés par les organisateurs.