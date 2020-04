VIDEOS. Bill Withers : hommage au soulman disparu en sept chansons impérissables

Voici sept titres éternels en hommage au géant de la soul lumineux qu'était Bill Withers, disparu vendredi.

Grande voix soul, auteur-compositeur de nombreux hits repris par des dizaines de chanteurs et musiciens, l'Américain Bill Withers est mort des suites de complications cardiaques à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille vendredi 3 avril 2020. Voici sept titres incontournables et éternels pour se souvenir de ce soulman lumineux.





1 "Lean On Me" (1972)

Premier single extrait de son second album Still Bill, cette chanson a été numéro un dans les charts soul américains et reste un classique de l'été 1972. Elle est inspirée par son enfance dans la ville minière de Slab Fork en Virginie occidentale.









2 "Ain't No Sunshine" (1971)

Parue sur son premier album, Just As I Am, cette chanson composée alors qu'il travaillait encore à l'usine, est un des plus gros hits de Bill Withers, en Amérique comme au Royaume-Uni. Elle lui a valu le premier de ses trois Grammy Awards. Elle figure dans une scène du film Coup de foudre à Notting Hill et a été reprise par d'innombrables artistes, de Michael Jackson (album Got To Be There) à Paul McCartney (album Unplugged, The Official bootleg).









3 "Use Me" (1972)

Extraite de son second album Still Bill, cette chanson est son second plus gros succès dans les charts américains après Lean on Me. Comme la précédente, cette chanson impérissable a été reprise par des dizaines d'artistes aussi divers que Grace Jones, Fiona Apple, Ben Harper et D'Angelo.









4 "Just The Two Of Us" (1981)

Co-écrite par Bill Withers, Ralph MacDonald et William Salter, cette chanson est parue sur l'album Winelight du saxophoniste Grover Washington Jr. Numéro deux des ventes aux Etats-Unis, ce hit international reste un slow incontournable du début des années 80.









5 "Kissing My Love" (1972)

Encore une chanson extraite de son second album Still Bill plus tard reprise par Al Jarreau, et samplée par des dizaines de rappeurs, de Dr Dre à Eric B. & Rakim, en passant par Redman et les Jungle Brothers.





6 "Lovely Day" (remix) (1977)

Cette chanson est un des plus gros hits de Bill Withers, aussi bien en Amérique qu'au Royaume-Uni. Reprise dans les années 80 avec un succès inespéré, elle a fait l'objet d'une nouvelle version à ce moment là, que vous pouvez écouter ci-dessous.









7 "Grandma's Hands" (1971)

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une chanson émouvante sur sa grand-mère, qui l'emmenait chanter à l'église. Il adorait cela. Ce titre, qui figurait sur son premier album Just As I Am, a été repris par de nombreux artistes, dont Al Jarreau, Gladys Knight et Gil Scott-Heron.