Des albums mythiques des Rolling Stones gravés sur des assiettes en porcelaine de Limoges

A l’occasion des 60 ans du groupe, un fabricant de porcelaine de Haute-Vienne a eu l’idée de reproduire sur des assiettes noires les pochettes de deux célèbres 33 tours du groupe : "Some girls" et "Sticky fingers".

Associer les Rolling Stones à de la porcelaine, il fallait oser. Contre toute attente, la manufacture Coquet a obtenu l’autorisation du groupe de rock anglais.

Des vinyles de porcelaine

À Saint-Léonard-de-Noblat, dans les ateliers du porcelainier Coquet, on fabrique les dernières assiettes qui rejoindront les coffrets Rolling Stones. Noires et striées sur les rebords, elles ressemblent comme deux gouttes d’eau à un vinyle. "On a décidé de faire deux grandes assiettes avec la photo des albums et deux petites assiettes avec le centre des disques de chaque vinyle", explique fièrement Sébastien Cich, directeur général des porcelaines Coquet.

Reproduire la vingtaine de têtes de Some girls et la légendaire braguette de Sticky fingers n’a pas été simple. Les pochettes étant carrées, les assiettes rondes, "il a fallu réadapter les images", explique Pascal Corbier, responsable sérigraphie, "chercher des couleurs aussi mais c’est un travail hyper gratifiant".

1962 coffrets uniques et numérotés

Un projet ambitieux techniquement mais pas seulement. Le porcelainier a dû aussi se montrer convaincant pour décrocher l’autorisation d’exploiter l’image du plus célèbre des groupes de rock. "C’est très difficile. Il a fallu travailler très longtemps en partenariat avec Universal pour obtenir les droits, pour proposer le produit et pour pouvoir le valider auprès des managers des Rolling Stones", raconte Sébastien Cich.

L’entreprise Coquet a décidé de fabriquer 1962 coffrets, en référence à l’année de naissance du groupe. Ils vont être vendus le 8 octobre prochain sur le site du porcelainier au prix de 750 euros. Cinq exemplaires seront offerts aux Rolling Stones pour leur anniversaire.