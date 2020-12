Universal Music annonce avoir acquis les droits de toutes les chansons de Bob Dylan

L'accord couvre plus de 600 chansons, dont les plus célèbres du seul chanteur ayant jamais reçu le prix Nobel de littérature (2016).

Le groupe Universal Music a acheté les droits de l'intégralité du catalogue de chansons de Bob Dylan, l'une des acquisitions les plus importantes de l'histoire de la musique, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

L'accord couvre plus de 600 chansons, dont les plus célèbres du seul chanteur à avoir jamais reçu le prix Nobel de littérature (2016), comme Blowin' In the Wind, The Times They are a-Chaning ou Like a Rolling Stone.

L'accord "le plus important du siècle"

Cette acquisition est "l'accord d'édition de musique le plus important de ce siècle et l'un des plus importants de tous les temps", a déclaré UMG dans un communiqué de presse. La maison de disques n'a pas immédiatement précisé le montant de cette acquisition, mais elle a probablement enrichi l'auteur de la formule "money doesn’t talk, it swears …" ("l’argent ne parle pas, il jure") de plusieurs millions de dollars. Le Financial Times estime que cela pourrait se monter à un montant à neuf chiffres.

Le président d'Universal Lucian Grainge, a déclaré que Dylan avait "composé une oeuvre singulière qui comprend certaines des plus belles et des plus populaires chansons que le monde ait jamais connues".

Soixante ans de carrière

Dylan, qui a démarré sur la scène folk de Greenwich Village au début des années 1960, est devenu l'un des artistes le plus populaires et les plus influents du rock. Toujours productif à 79 ans, Dylan a sorti son dernier album Rough and Rowdy Ways, cette année, 58 ans après son premier opus. Un album salué par la critique. "Dylan explore un terrain que personne d'autre n'avait exploré auparavant", estimait à sa sortie le magazine Rolling Stones

Premier auteur-compositeur à remporter le prix Nobel de littérature, en 2016, il était encore sur scène pour une tournée jusqu'à ce que la pandémie de coronavirus l'oblige à annuler. Ces dernières années, il a également produit son propre whisky, baptisé "Heaven's Door", d'après l'une de ses chansons les plus connues.

"Ses chansons sont intemporelles"

Les droits d'auteur des chansons couvrant ses 60 ans de carrière comprennent outre les hymnes cités, Tangled Up In Blue, Make You Feel My Love, qui a été un énorme succès pour Adele, et Things Have Changed, pour lequel il a remporté un Oscar.

"Ce n'est pas un secret que l'art de composer des chansons est une clé fondamentale à toute grande musique, et ce n'est pas un secret non plus que Bob est l'un des plus grands maîtres de cet art", s'est réjoui le président de Universal Music Group.

"Brillantes et émouvantes, inspirantes et belles, perspicaces et provocatrices, ses chansons sont intemporelles - qu'elles aient été écrites il y a plus d'un demi-siècle ou hier", a déclaré Lucian Grainge. "Il n'est pas exagéré de dire que son oeuvre a suscité l'amour et l'admiration de milliards de personnes dans le monde." Ses chansons ont été enregistrées plus de 6 000 fois par des centaines d'artistes et le chanteur a vendu plus de 125 millions de disques dans le monde.