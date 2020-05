Pour fêter ses 60 ans, Bono de U2 livre la playlist des 60 chansons qui lui ont sauvé la vie, de David Bowie à Billie Eilish

Des Sex Pistols à Jay-Z, de Public Enemy à Andrea Bocelli : en livrant les soixante chansons qui ont changé sa vie, Bono de U2 dessine un auto-portrait musical en filigrane, aussi éclectique qu'exigeant. Il a accompagné chacune d'une lettre de remerciements.

Bono a fêté ses soixante ans dimanche 10 mai 2020. A cette occasion, le chanteur de U2 a décidé de rendre hommage aux 60 chansons qui lui ont sauvé la vie, "celles avec lesquelles je n’aurais pas pu vivre, celles qui m’ont fait aller de là-bas à ici, de zéro à soixante…", et surtout à celles qui lui ont procuré "de la joie".



Elles vont des 45 tours chéris de son adolescence aux collaborations récentes avec certains de ses héros, en passant par les titres de jeunes artistes tels Billie Eilish, qui a aujourd’hui le même âge, 18 ans, auquel Bono écrivit sa première chanson, précise-t-il sur le site de U2.

La playlist cite Pavarotti, David Bowie, Public Enemy

Si la tête de liste est occupée par une chanson à laquelle il a collaboré, Miserere avec Luciano Pavarotti et Zucchero, les dix premières chansons de cette playlist montrent le bel éclectisme exigeant du chanteur de U2. On y trouve ainsi Anarchy in the UK des Sex Pistols, Everything I wanted de Billie Eilish, Black Skinhead de Kanye West, Life on Mars? de David Bowie, au milieu de titres des Clash, des Beatles, des Ramones, de Public Enemy et de Patti Smith. Le reste de la playlist est à l'avenant, mélangeant le meilleur de Joy Division, Jay-Z et Andrea Bocelli, mais aussi la crème de Talking Heads, Madonna et Johnny Cash.







Ce beau geste de gratitude est disponible sous forme de playlist, quatre heures de musique à écouter sur toutes les plateformes.









Bono a écrit une lettre de gratitude pour chaque chanson

Cette playlist est accompagnée d’une lettre de Bono, une missive du fan qu’il est, pour chaque chanson. Les six premières viennent d’être publiées sur le site de U2, les autres devraient suivre dans les jours prochains. Elles sont adressées à la fille de Pavarotti Alice, à Billie Eilish et son frère Finneas, au fils de David Bowie Duncan Jones, à Massive Attack et à la chanteuse Shara Nelson, à Daft Punk, Pharrell Williams et Nile Rodgers, ainsi qu’à Kraftwerk.

"Miserere est l'un de mes crescendos favoris de ton père", écrit-il à Alice, la fille du ténor Luciano Pavarotti, mort en 2007. Bono rappelle dans sa lettre que son propre père était un ténor et qu'il décrivait son fils comme étant "un baryton qui pense être un ténor". "Lorsque j'entends ce morceau, mon père me manque, ainsi que le tien", conclut-il.

La chanson "merveilleusement vulnérable" de Billie Eilish

"J’ai pénétré dans votre chanson et c’est une beauté noire, douloureusement, merveilleusement vulnérable et terrifiante, courageuse et inquiétante", a notamment écrit Bono au sujet de Everything I Wanted de Billie Eilish, co-écrite avec son frère Finneas.









"Y a-t-il une vie intelligente sur Terre ?" David Bowie en était la preuve

Dans sa lettre au fils de David Bowie, Duncan Jones, Bono rembobine ses souvenirs. "Lorsque j’ai entendu la chanson de ton père Life on Mars? à la radio en 1973, je me cachais sous les couvertures de mon lit au 10 Cedarwood Road (à Dublin ndlr) en écoutant la radio pirate Radio Caroline. ( …) Je ne m’inquiétais pas de la question de savoir s’il y avait une vie sur Mars… La chanson répondait à une bien plus importante question lorsque j’avais 13 ans… Y a-t-il une vie intelligente sur Terre ? C’était une preuve, en ce qui me concerne."





Le futur de Kraftwerk devenu notre présent

Dans sa lettre aux membres de Kraftwerk, qui ont perdu la semaine passée un de leurs membres fondateurs, Florian Schneider, Bono se souvient comment l’album The Man Machine avait emporté son cœur et son esprit d’adolescent. "Je l’ai offert à Ali (son épouse ndlr) pour la séduire à l’occasion de l’anniversaire de ses 17 ans en 1978. Neon Lights est une chanson qui nous amené un futur devenu si familier qu’il est facile d’oublier à quel point c’était étrange alors."





Les Daft Punk, ces extraterrestres très punks

Dans sa lettre écrite pour le morceau Get Lucky de Daft Punk, Bono rebaptise Daft Punk les "very Punk Spacemen" et salue leur façon de repousser les limites de leurs "sons stroboscopiques" et leur "discipline dans le songwriting". Il rend aussi un hommage appuyé à chacun des co-auteurs de ce hit planétaire, Pharrell Williams – "tu es une raison de croire à l’impossible" - et Nile Rodgers, "une figure prophétique" derrière "mes chansons favorites".





Bono remercie Massive Attack d'avoir retenu un peu de sa "rage"

"Quelle voix tu as, quelle chanson nous avons", écrit Bono à Massive Attack et à la chanteuse Shara Nelson, au micro de l'un de leurs premiers singles, Safe From Harm. "Quelle image vous avez dépeinte, quel monde impitoyable nous devons parfois traverser", ajoute-t-il en reprenant les paroles de la chanson qui parle de trouver un abri pour soi et ses proches. "Merci de m'avoir permis de ne pas lâcher entièrement la rage derrière toute vulnérabilité. Elle peut faire avancer."





Les 30 premiers titres de la playlist de Bono pour ses 60 ans

1. Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero - Miserere

2. Sex Pistols - Anarchy In the UK

3. Kanye West - Black Skinhead

4. Billie Eilish - everything i wanted

5. David Bowie - Life on Mars?

6. The Beatles - I Want to Hold your Hand

7. Ramones - Swallow My Pride

8. The Clash - Safe European Home

9. Public Enemy - Fight The Power

10. Patti Smith - People Have the Power

11. John Lennon - Mother

12. The Rolling Stones - Ruby Tuesday

13. Elton John - Daniel

14. Andrea Bocelli- Con Te Partiro

15. Elvis Presley - Heartbreak Hotel

16. Johnny Cash - Hurt

17. This Mortal Coil - Song to the Siren

18. Kraftwerk - Neon Lights

19. The Fugees - Killing Me Softly With His Song

20. Prince - When Doves Cry

21. Daft Punk feat Pharrell Williams & Nile Rodgers - Get Lucky

22. Madonna - Ray of Light

23. JAY-Z feat Alicia Keys - Empire State of Mind

24. Talking Heads - Love Goes to Building on Fire

25. Lou Reed - Satellite of Love

26. The Verve - Bitter Sweet Symphony

27. Joy Division - Love Will Tear Us Apart

28. New Order - True Faith

29. R.E.M. - Nightswimming

30. Adele - Chasing Pavements