Kim Gordon, ex-Sonic Youth, annonce un album solo et publie un premier clip hanté

La "marraine du grunge" est de retour et ça va barder ! Ecoutez son nouveau single en solo, extrait d'un album promis pour le 11 octobre.

Kim Gordon, bassiste, guitariste et chanteuse de Sonic Youth, le groupe de rock new-yorkais d'avant-garde séparé en 2011 dont elle constituait le coeur avec son ancien compagnon Thurston Moore, annonce la sortie d'un premier album solo.



Avec ses accents expérimentaux, ses beats sismiques et sa voix hantée, Sketch Artist, premier single parti en éclaireur (trois ans après le furibard Murdered Out), prouve que cette visionnaire n'a rien perdu de sa curiosité artistique. Ce titre est accompagné d'un clip dans lequel Kim Gordon apparaît les yeux étoilés, mi-sorcière mi-magicienne, en pleine virée nocturne, entourée de danseurs épileptiques.







Baptisé No Home Record, d'après le film du même nom de Chantal Akerman, ce premier album solo a été enregistré à Los Angeles et est produit par Justin Raisen (John Cale, Charli XCX, Angel Olsen). Le label Matador, qui annonce la sortie pour le 11 octobre, souligne que cet album est "tout autant un retour qu'un nouveau départ" pour la musicienne et plasticienne américaine. A ses débuts, Kim Gordon composait en effet seule avec sa guitare et une boîte à rythmes, s'inspirant de slogans publicitaires piochés dans les magazines.

La pochette de l'album solo de Kim Gordon "No Home Record". (MATADOR RECORDS) Le tracklisting de No Home Record (et la pochette ci-dessus):

01 Sketch Artist

02 Air Bnb

03 Paprika Pony

04 Murdered Out

05 Don’t Play It

06 Cookie Butter

07 Hungry Baby

08 Earthquake

09 Get Your Life Back