Johnny Depp, Joe Perry et Alice Cooper en concert à l'Olympia avec leur groupe Hollywood Vampires

Le groupe de rock américain au casting trois étoiles sera en concert à Paris le 31 août 2020.

Le "supergroupe" américain va investir l'Olympia à Paris. Hollywood Vampires - le nom de ce groupe ne vous dit peut-être rien mais vous connaissez sûrement ses membres - se compose de l'acteur Johnny Depp, du guitariste d'Aerosmith Joe Perry et du chanteur Alice Cooper. Leur concert parisien est annoncé pour le 31 août 2020. La prévente ouvrira le lundi 6 janvier à 10h sur le site de l'Olympia.

Johnny Depp va faire L'Olympia Avec Joe Perry le guitariste d'Aerosmith Et Alice Cooper pic.twitter.com/7tLHlGdidh — L'Olympia (@OLYMPIAHALL) January 3, 2020

Fondé en 2015, Hollywood Vampires s'était déjà produit en France, au festival de metal Helfest, en 2018, dans le cadre d'une tournée européenne. En 2020, le groupe est une nouvelle fois sur les routes pour la promotion d'un nouvel album, Rise, sorti en juin 2019.

Comme son prédécesseur, ce deuxième disque se présente comme un mélange de compositions originales (Wo's Laughing Now, We Gotta Rise) et de reprises hommage aux grands noms du rock (Heros de David Bowie, You Can’t Put Your Arms Around a Memory de Johnny Thunders).