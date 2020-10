Fleetwood Mac retrouve les charts avec son tube "Dreams" 43 ans après sa sortie grâce à un skateur à la joie communicative

Postée par un skateur sur le réseau Tik Tok, une petite vidéo virale pleine de joie de vivre permet au légendaire groupe anglo-américain de toucher une nouvelle génération de fans potentiels.

C'est une publicité dont ils n'auraient jamais osé rêver. Les membres du groupe Fleetwood Mac, fondé en 1967, viennent de voir l'une de leurs plus célèbres chansons, Dreams, réintégrer le classement des singles les plus vendus du magazine Billboard. À l'origine de ce petit miracle, une vidéo qui ne paye pas de mine postée en septembre sur Tik Tok, le réseau social dont les ados et jeunes adultes raffolent. Un homme au sourire serein s'est filmé un matin sur son skateboard pendant quelques secondes, bouteille de jus de canneberge à la main, en train de chanter en playback Dreams, tube de 1977 de Fleetwood Mac écrit et interprété par la chanteuse Stevie Nicks.



Nathan Apocada "Dogg Face" chantonne "Dreams" (1977) de Fleetwood Mac La vidéo de Nathan Apodaca, 37 ans, connu sous le pseudonyme dogface208, a été "likée" plus de 8,6 millions de fois sur le réseau social et a fait de lui une star d'internet. Les gens ont été touchés par son histoire : il travaille dans un hangar de pommes de terre de l'Idaho, dans le nord-ouest des États-Unis, et il se rendait au travail en skate quand il s'est filmé car sa voiture ne marchait plus.

Mick Fleetwood refait la vidéo en hommage à Nathan Apodaca