EN IMAGES. Les plus belles photos de la deuxième journée de Rock en Seine 2019

Major Lazer, Jorja Smith, Alpha Wann et Jungle, samedi était la journée du bonheur pour les fans de rap, soul, funk et électro.

Pris en sandwich entre un vendredi et un dimanche, la journée samedi aura été le rendez-vous des amateurs de soul de rap, de funk et de rythmes urbains. Outre la tête d'affiche Major Lazer dont la taille du public n'avait rien à envier à celle de The Cure, la magnifique Jorja Smith a enchanté le coucher de soleil et Alpha Wann a apporté à cette édition le concert de rap qui lui fallait. Sans oublier les scènes secondaires qui ont vu des noms intéressants se succéder, comme le duo électro français Polo & Pan, les chanteuses soul Celeste et Mahalia et la rappeuse canadienne Tommy Genesis.