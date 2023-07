A l’écoute : un nouvel inédit de Prince dévoilé, “All A Share Together Now”

NPG Records vient de publier deux nouvelles chansons du Kid de Minneapolis, dont un véritable inédit, une pépite solaire à découvrir ci-dessous.

On connait le refrain : de son vivant, Prince composait en permanence et des bijoux musicaux par centaines attendent encore d’être exhumés de ses archives. Régulièrement, depuis sa mort prématurée à l'âge de 57 ans en avril 2016, ses héritiers dévoilent ainsi de petits (ou grands) trésors piochés dans cette caverne d’Ali Baba, juste assez pour ne pas lasser. Vendredi 7 juillet, deux chansons sont sorties ainsi via NPG Records en association avec Paisley Park.

"Tous ensemble" dans le même bateau



De cette double livraison, on retient surtout le véritable inédit, All A Share Together Now, enregistré en septembre 2006, quelques mois après l’album 3121. Avec sa ligne de basse élastique et groovyjazzy, ce titre solaire est à écouter de toute urgence en pleine chaleur estivale. Dans les paroles, Prince évoque la Bible : “Les écritures nous enseignent que, peu importe le temps, la dette de ceux qui nous ont précédés doit être payée, tous ensemble maintenant", chante-t-il de son phrasé fluide.

Une démo de 1976 vient de se vendre plus de 60 000 euros



L’autre chanson est une nouvelle version de 7, la E Flat version (à l'écoute ici) de ce morceau paru initialement sur l’album Love Symbol en 1992.



Ces deux chansons avaient été dévoilées en avant-première à la mi-juin, lors d’une célébration de quatre jours à Paisley Park, en présence notamment de Chaka Khan, Chuck D de Public Enemy, Doug E.Fresh et D-Nice. Chaque participant était reparti avec une clé USB en forme de cassette audio contenant les deux morceaux.



Le 22 juin, une demo de Prince, enregistrée en 1976 en vue de la signature de son premier contrat avec une maison de disques, a été vendue aux enchères chez RR Auction pour 67.259 dollars (61.320 euros). Sur cette bande audio, Prince, alors âgé de 18 ans, chante et joue de tous les instruments. On y trouve notamment deux titres qui figuraient sur son premier album For You en 1978, Just As Long As We’re Together et My Love is Forever, ainsi que l’inédit Jelly Jam.