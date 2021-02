Un candidat rappeur de "The Voice" exclu après la découverte de tweets racistes et homophobes remontant à 2017

La société qui produit la version française de The Voice a annoncé lundi 22 février l'exclusion du candidat Vincent Pois, 21 ans, rappeur amateur et youtubeur, après que des internautes ont exhumé des tweets racistes de sa part remontant à 2017.



Le rêve de l'artiste en herbe a tourné court. Samedi soir 20 février, le jeune homme, connu sous le pseudo Vincent_TheVivi sur les réseaux sociaux, a fait se retourner les fauteuils des quatre jurés avec sa reprise de Suicide social d'Orelsan, un titre au texte très provocateur, qui étrille avec virulence d'innombrables corporations, classes et minorités de la société française. Vianney, qui connaissait la chanson par cœur, est devenu son coach pour la suite du programme... Mais leur aventure musicale n'ira pas plus loin.

FLASH - Le rappeur #TheVivi qui avait repris la chanson "Suicide Social" d'Orelsan dans #TheVoice, est écarté de la 10e saison du programme, après plusieurs anciens tweets polémiques. (ITV Studios France)pic.twitter.com/ThYBU1mABx — Mediavenir (@Mediavenir) February 22, 2021

Très rapidement, sur Twitter, des utilisateurs ont exhumé des publications passées du jeune candidat remontant à 2017, des tweets choquants comportant blagues racistes et insultes homophobes. Les internautes ont alors remis en cause la participation du rappeur amateur à l'émission. Le candidat a fermé son compte Twitter et rapidement publié, dimanche, un mea culpa sur Instagram : "Je vois des vieux tweets qui ressortent, que j'avais écrit quand j'avais 17 ans (...) Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser avec ces messages honteux." Trop tard.

Les écrits du candidats sont "incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s'arrête aujourd'hui", a tranché lundi la société de production du télé-crochet dans un communiqué.

L'affaire rappelle l'exclusion de la candidate Mennel en 2018

Cet épisode rappelle une polémique similaire en 2018 avec la jeune Mennel, candidate de The Voice. Quelques jours après une apparition dans la saison 7 de l'émission, d'anciennes publications sur Facebook de la candidate remontent à la surface. Après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, elle avait notamment accusé le gouvernement d'être "les vrais terroristes".



D'autres captures d'écran, notamment relayées par l'extrême droite sur les réseaux sociaux, montraient en outre qu'elle avait partagé des publications de l'islamologue controversé Tariq Ramadan ou de Dieudonné sur Facebook. Malgré des excuses publiques, la chanteuse avait fini par annoncer qu'elle quittait le télécrochet de TF1.