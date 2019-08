Musique : Rilès, 1er rappeur français à signer au sein d’un label américain

Son premier album, Welcome to the Jungle, sort le 30 août prochain. Mais à 23 ans, le rappeur Rilès, autodidacte, a déjà rempli des salles comme le Zénith de Paris ou le Bataclan et il est le premier Français à signer auprès d’un label américain. “J’ai commencé en full indépendant. Je faisais les instruments dans ma chambre, j’y mixais, je masterisais, je faisais mes propres clips. J’ai tout appris sur Internet”, commence le natif de Rouen. Sans label à l’époque, Rilès se lance sur YouTube à raison d’un “son” par semaine et par an afin de se faire remarquer. Jusqu’au jour où un YouTuber connu, Seb La Frite, découvre ses productions et décide de faire sa promotion.

Une collaboration avec Snoop Dog

Depuis, le jeune Normand s’est fait repérer par un label américain, Republic Records, au point de collaborer récemment avec la star Snoop Dog. “C’était une superbe expérience mais on va y aller doucement sur les collaborations. Il faut se construire seul, avant de se construire par les autres”, continue Rilès, qui va prochainement se lancer dans une tournée américaine, puis européenne. “Je chante en anglais car cela me laisse plus de liberté.. Tout le monde ne me comprend pas”, s’amuse le jeune musicien autodidacte. Qui conclut : “Mon slogan ? ‘Let us dare before we die’. Laissez-nous oser avant de mourir. Combien de temps on va rester dans les esprits ? c’est ça le plus important !”.

Le JT

Les autres sujets du JT