Les Flammes 2024 : six nominations pour Aya Nakamura... Retrouvez la liste complète des nommés

La chanteuse Aya Nakamura est nommée dans six catégories à la cérémonie des Flammes, dédiée au rap et ses courants, annoncent lundi 8 avril les organisateurs dans un communiqué.

Au total, une cinquantaine d'artistes sont nommés dans 24 catégories lors de cette deuxième édition, avec notamment Aya Nakamura, Gazo, Hamza, Freeze Corleone, Heuss l'Enfoiré, Ninho ou encore SCH. Le coproducteur de la cérémonie, Tom Brunet, salue cette "diversité" de profils, et le fait "qu'il y ait différents types d'artistes à différents stades de la carrière".

"On célèbre 2023 et les nominations sont à l'image de la richesse de l'année musicale que nous venons de vivre." Tom Brunet,coproducteur de la cérémonie des Flammes à franceinfo

Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, obtient ainsi six nominations : album de l'année (DNK), album nouvelle pop (DNK), morceau de l'année (Baby), artiste féminine de l'année, clip de l'année (Baby) et concert de l'année (à l'Accor Arena, à Paris). La deuxième édition des Flammes se tiendra le 25 avril au Théâtre du Châtelet, à Paris. La cérémonie sera retransmise "gratuitement et en direct sur YouTube, Twitch et pour la première fois en direct sur W9".

Les organisateurs de la cérémonie expliquent que "les nominations et les lauréats sont le fruit, pour la grande majorité des Flammes, de l'addition des résultats du vote public et du vote jury", pour 50% chacun. Ainsi, pour l'édition 2024, le jury est composé de "11 femmes et de 12 hommes" qui ont voté "sur 17 des 24 catégories". Cette année, les organisateurs ont recensé deux fois plus de votes du public qu'en 2023, lors de la toute première édition : "En 15 jours, 280 635 personnes ont voté sur 14 des 24 catégories pour un total de 1 878 026 votes soumis", ajoutent-ils.

