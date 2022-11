La vie de Snoop Dogg bientôt portée à l'écran par le réalisateur de "Menace II Society"

Le rappeur et entrepreneur américain Snoop Dogg, qui coproduit son futur biopic, a choisi avec soin le scénariste et le réalisateur du film.

La vie mouvementée de Snoop Dogg sera bientôt portée à l’écran : Universal a annoncé ces jours-ci la mise en chantier du biopic du rappeur et entrepreneur américain âgé de 51 ans. Ce dernier sera bien servi dans ce film biographique puisqu’il le coproduit lui-même.



"J’ai attendu longtemps pour entamer ce projet parce que je voulais choisir le bon réalisateur, le scénariste parfait et la meilleure compagnie de cinéma avec lesquels m’associer, qui pourraient comprendre l’héritage que j’essaie de porter à l’écran et ce que j’essaye de laisser en souvenir derrière moi", a expliqué Snoop Dogg dans un communiqué officiel.

Une équipe choisie avec soin par Snoop Dogg

Snoop Dogg, Calvin Broadus de son vrai nom, a choisi soigneusement les deux principales personnes aux manettes : le film sera écrit par Joe Robert Cole, qui a co-écrit les deux volets de Black Panther, tandis qu’Allen Hugues, co-réalisateur du film Menace II Society, un classique sorti en 1993, mais aussi de The Defiant Ones et Dead Presidents, sera à la réalisation.



Universal était notamment derrière le film sur l’épopée du groupe de gangsta rap calfornien NWA, Straight Outta Compton, sorti en 2015, nommé aux Oscars, et derrière le biopic sur Eminem 8 Mile en 2002, tous deux d’excellents films ayant cartonné au box-office.



Snoop Dogg, dont la carrière de rappeur a démarré il y a trente ans sous la houlette de Dr Dre sur le single Deep Cover (1992) puis sur The Chronic, le premier album solo de ce dernier, est considéré comme une icône du rap west coast. Depuis son premier album paru en 1993, le classique Doggystyle, il a sorti une vingtaine d’albums studio, y compris sous son incarnation reggae Snoop Lion et une autre en nouveau prêtre gospel. Il a vendu au total 35 millions d’albums dans le monde et a été nommé 17 fois aux Grammy Awards.



Bien plus qu'un rappeur

Il a aussi développé une multitude d’autres facettes. Ce fumeur de ganja invétéré, qui enrobe tout d'une bonne dose d'humour, a fait sa place en tant que compositeur, acteur, producteur, DJ, animateur d’émission culinaire ainsi qu’entrepreneur avisé (hitech, vêtements, boissons, divertissement, marque de cannabis etc.).

Il a également eu des démêlés avec la justice dans sa jeunesse, et a fait face à une accusation de meurtre d'un membre de gang en 1993 pour laquelle il a finalement été innocenté en 1996, toutes choses qui ont failli avoir raison de sa carrière naissante.



A noter quue Snoop Dogg a acquis début 2022 le label Death Row de Suge Knight, écurie de 2Pac (Tupac Shakur), Dr Dre et lui-même dans les années 90, et que son biopic sera en partie produit via Death Row Pictures. Joe Robert Cole a en tout cas largement de quoi nourrir un scénario haut en couleurs...