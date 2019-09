La rappeuse américaine Nicki Minaj annonce sa retraite

La rappeuse américaine Nicki Minaj a surpris ses fans, jeudi 5 septembre, en annonçant qu'elle prenait se retraite pour se concentrer sur sa vie familiale. La New-Yorkaise de 36 ans, connue pour son style provocateur et ses tubes comme Anaconda, est fiancée avec un responsable de l'industrie musicale américaine, Kenneth Petty. Ils doivent se marier dans les prochains mois.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ♥️