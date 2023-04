Festival de Coachella : Frank Ocean annule son deuxième concert en raison d'une blessure à la jambe

La première prestation du chanteur a été largement décrié par les fans et la presse spécialisée.

"Désordonné, décousu et presque désastreux." Le premier concert de l'artiste américain Frank Ocean au Festival de Coachella, en Californie, dimanche a été très critiquée. Il n'aura pas l'occasion de se rattraper, car il a annulé son autre concert prévu lors du second week-end, en invoquant une blessure à la jambe, a annoncé mercredi 19 avril son agent.

"Après s'être blessé à la jambe sur le site du festival dans la semaine précédant le premier week-end... Frank Ocean n'a pas pu donner le concert prévu, mais il avait toujours l'intention de le faire, et dans les 72 heures, le concert a été remanié par nécessité", a déclaré son agent. Le chanteur souffre "de deux fractures et d'une entorse à la jambe gauche", a-t-il précisé, et a préféré annuler "sur l'avis d'un médecin".

Un des concerts "les plus controversés de l'histoire de Coachella"

Très attendue, sa prestation de dimanche avait commencé avec une heure de retard. Il y a notamment tourné le dos à la foule pour interpréter son titre Novacane, et a fait des pauses prolongées entre certaines chansons. La scénographie, remaniée au dernier moment, a aussi suscité la confusion chez les spectateurs. Les fans ont également été déçus par la fin abrupte du concert.

Après son retard énorme, le chanteur a invoqué le "couvre-feu" imposé par le festival le dimanche pour mettre un terme à son spectacle par quelques mots laconiques.

"C'était chaotique. Il y a une certaine beauté dans le chaos." Frank Ocean, artiste communiqué à l'AFP

"Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de montrer, mais j'ai apprécié d'être là et je vous reverrai bientôt", a ajouté le chanteur. Selon Variety, Blink-182 pourrait remplacer le chanteur en tête d'affiche pour la clôture du festival californien. Une information, pour le moment, non confirmée par l'organisation.