Le Printemps de Bourges : huit artistes à ne pas manquer à l'affiche de cette 46e édition

Le printemps est là ! Bourges, du 19 au 23 avril, se pare de ses habits de fêtes pour la 46e édition de son festival. Comme chaque année, des artistes renommés - comme les Dutronc père et fils, Vianney ou encore Clara Luciani - occuperont l’une des dix scènes de la ville aux côtés d’artistes émergents. Nous avons sélectionné pour vous quelques pépites à surveiller.

Merryn Jeann

La chanteuse Merryn Jeann. (LETICIA ZICA)

Accompagnée d’un piano, d’une clarinette ou d’un violoncelle, la voix fluette de Merryn Jeann est une invitation à la rêverie. Ses mots sont presque susurrés et puisent dans la culture folk américaine. Son style fait penser à celui de Billie Eillish ou d’Agnes Obel. L’australienne, installée en France depuis peu, est l’une des lauréates de la sélection iNOUÏS 2020 du festival, qui déniche les nouveaux talents de l’année.

Aime Simone

Le chanteur Aime Simone. (Printemps de Bourges)

De retour à Paris après plusieurs années à Berlin, Aime Simone est un artiste de post pop, un genre qui (paradoxalement) refuse toute étiquette comme il nous l'avait expliqué lors de son passage au festival "Sur la Vague" de Rock en Seine. En 2020, il sortait Say Yes, Say No. Un premier album, entre ombres et lumières, pour raconter en chansons ses blessures et ses joies. Mélange de pop, de trap, d’indie rock ou encore de techno. Ses influences : Lil Peep, Kanye West ou encore Pete Doherty, qui fut d’ailleurs son mentor.

November Ultra

L'artiste November Ultra. (PAULINE DARLEY)

Sa chanson Open Arms a conquis 10 millions de personnes sur TikTok. Une voix douce et intemporelle, proche de celles des chanteuses françaises des années 1950, comme Barbara et Lucienne Boyer. Sur les réseaux sociaux, sa guitare ou son piano suffisent pour que la magie opère et charme les internautes. November Ultra a sorti son premier album début avril, intitulé Bedroom Walls qu’elle interprétera sur l’une des scènes du Printemps de Bourges.

Flèche Love

La chanteuse Flèche Love. (OLIVIA SCHENKER)

Suisso-algérienne, Flèche Love est une sorte de sirène hispano-berbère à laquelle il est difficile de résister. Artiste aux multiples casquettes, Amina Cadelli compose, chante et rappe. Membre du groupe Kadebostany pendant plusieurs années, elle quitte le collectif en 2015 et lance sa carrière solo. Cocktail enivrant d’électro-pop, hip-hop, trip-hop, le style de Flèche Love vous ciblera en plein cœur.

French 79

L'artiste French 79. (CAUBOYZ)

Originaire de Marseille, French 79 est un artiste électro-pop français, proche de l’univers des inimitables Daft Punk. Simon Henner, de son vrai nom, n’est pas un petit nouveau dans l’univers musical. Son premier album est sorti en 2016 et un second a suivi en 2019. Sur Youtube, son morceau Hometown s'est fait sa place, cumulant plus de 22 millions d'écoutes.

Lazuli

Il suffit de quelques secondes d’écoute pour être télétransporté au Brésil. Lazuli, artiste qui oscille entre pop, rap, reggaeton ou encore baile funk, a la capacité de faire bouger notre corps instinctivement. Influencée par les sonorités brésiliennes, elle rappe en espagnol et en français. Sa voix, quelque peu nonchalante, se pose sur des percussions entraînantes.

Susanoô

Après avoir produit les rappeurs RK, La Fouine, YL ou encore Ninho, Susanoô a décidé de raccrocher sa casquette de producteur pour rapper à son tour. Sensible, le chanteur et rappeur âgé de 24 ans couche sur le papier son enfance au Cameroun en passant par son adolescence dans un quartier populaire au Mans. Mais Susanoô sait aussi ambiancer les foules, son titre Joie de vivre le prouve.

Lewis OfMan

Le chanteur Lewis OfMan. (ECOUTE CHERIE)

Dans un autre style, Lewis OfMan fait partie des petits nouveaux de cette nouvelle édition du Printemps de Bourges. Ce jeune artiste flirte avec un groove électrique et puise ses inspirations dans la pop italienne. Malgré son âge (il a seulement 23 ans !), il a déjà composé pour plusieurs artistes de pop française notamment Vendredi Sur Mer, présente également au festival cette année. Lewis OfMan a sorti son premier album Sonic Poems il y a quelques semaines.

Le Printemps de Bourges, 46e édition, du 19 au 23 avril 2022, à Bourges (Cher).