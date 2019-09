The Wackids font revivre avec fougue et malice le rock des années 90 pour les enfants

"Back to the 90’s" est le nom du nouveau spectacle de The Wackids qui part en tournée dans toute la France avec une étincelante collection d’instruments jouets.

Pour attirer des enfants à des concerts de rock, il n’y a pas de meilleure recette que de s’adresser aux souvenirs musicaux des parents ravis de partager les tubes qui ont bercé leur jeunesse.

Pour leur nouveau spectacle préparé en résidence à la Coopérative de Mai de Clermont-Ferrand, les trois musiciens de Wackids se sont amusés à revisiter les hits les plus fameux des années MTV : Lenny Kravitz, Oasis, Blur, les Spice Girls, Offspring, Mariah Carey, 4 Non Blondes …

Jouets et tubes explosifs

Présentés comme des super héros inspirés visiblement de la série culte Bioman de l’époque, Blowmaster "Wackyjaune", Bongostar "Wackyrouge" et Speedfinger "Wakybleu" sont équipés sur scène d’une impressionnante collection d’instruments jouets. Mais les mini guitares, les slylophones et les tiny pianos sont ici associés à de redoutables pédales d’effets pour ne pas trahir le côté explosif des tubes de l’époque. Et surtout, il n'est pas question d'infantiliser mais plutôt "de transporter les enfants dans un monde adulte, comme le ferait un grand frère"

Les trois musiciens trentenaires de Wackids, originaires de Bordeaux, vouent un véritable culte aux tubes des années 90' qui leur procurent toujours le même effet euphorisant depuis l'adolescence.

Tu prends ta raquette de tennis et tu refais le solo de Metallica en sautant sur ton lit. Maintenant on peut le faire sur scène et c’est notre métier !Cyril dit "Bongostar" Batteur des Wackids

Le groupe, qui a donné plus de 700 concerts en dix ans de carrière, fait aussi un carton sur Internet. Sa reprise de Killing In The Name de Rage Against The Machine totalise à ce jour plus de 4 millions de vues sur YouTube.

THE WACKIDS

Les Wackids débutent leur nouvelle tournée le 20 septembre à Clermont-Ferrand avant de partir jouer dans toute la France. Les dates sont à retrouver sur le site du groupe.