Le ministère de la Culture signale au parquet l'agression sexuelle présumée de la soprano Chloé Briot

La soprano Chloé Briot a révélé à la revue musicale "La lettre du musicien" avoir été victime d'agressions sexuelles répétées de la part d'un collègue chanteur.

Le ministère de la Culture a annoncé avoir procédé à un signalement auprès du procureur de la République après la plainte pour agression sexuelle déposée par la soprano française Chloé Briot contre un baryton. Le 17 août, la soprano Chloé Briot a révélé à la revue musicale La lettre du musicien (article abonnés) avoir été victime d'agressions sexuelles répétées de la part d'un collègue chanteur qui tenait le rôle-titre masculin dans la production de l'opéra contemporain L'inondation de Joël Pommerat.

Les faits remontent selon elle entre octobre 2019 et février 2020, sur le plateau de l'Opéra-Comique à Paris où le spectacle a été créé, ainsi qu'aux Opéras de Rennes et de Nantes, où il avait été repris. "Le ministère de la Culture a décidé de procéder à un signalement auprès du Procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale", indique-t-il dans un communiqué. Il "entend, plus généralement, manifester sa ferme volonté de prendre toute la mesure des violences sexistes et sexuelles dans le milieu musical", souligne le texte.

En " finir avec la loi du silence qui règne à l'opéra "

Un travail d'alerte, de prévention et d'accompagnement des structures de formation, de production et de diffusion sera ainsi mené en lien avec le Centre National de la Musique, "en y associant les représentants des artistes", précise-t-il. "Le résultat de ce travail sera présenté à la ministre de la Culture (Roselyne Bachelot) à la fin de l'année 2020".

Affirmant vouloir en "finir avec la loi du silence qui règne à l'opéra", la chanteuse a déclaré à La lettre du musicien que "pendant les répétitions et les filages, je n'arrivais pas à dire à mon collègue que sa manière de me toucher me déplaisait". "Certes, nous devions jouer une scène de sexe, mais il agissait toujours au-delà du cadre des propositions du metteur en scène et me faisait systématiquement passer pour une 'chieuse' auprès de ce dernier", ajoutait l'artiste, qui tenait le premier rôle dans l'opéra."Terrorisée à l'idée de mettre le bazar dans la production", la jeune femme s'est tue durant les répétitions avant la première à l'Opéra-Comique.

Au moment de la reprise du spectacle à Rennes, en janvier, puis à Nantes, les attouchements se sont reproduits selon elle. "En pleine représentation, il a palpé mon sein droit comme de la pâte à modeler" et dans une autre scène "il a écarté violemment mes jambes en mettant sa tête sur mon sexe", a-t-elle dit à la revue musicale. Elle affirme que ce comportement n'a pas changé bien qu'elle l'ait signalé au metteur en scène et aux directeurs d'opéra concernés, jusqu'à ce qu'Olivier Mantei, directeur de l'Opéra-Comique, écarte le chanteur des reprises prévues jusqu'en 2024.