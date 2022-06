Jérémy Lopez, sociétaire de la Comédie-Française, revient sur ses terres lyonnaises pour jouer l'opéra "Peer Gynt"

"Quand il est sur scène, on a l'impression qu'il joue sa vie en permanence", c'est ainsi que la metteuse en scène Angélique Clairand définit le jeu de Jérémy Lopez. Et c'est justement à l'Opéra de Lyon que le comédien originaire de la Capitale des Gaules va jouer un morceau de sa vie avec la pièce Peer Gynt.

Le classique d'Ibsen dont les musiques d'Edvard Grieg parlent à tout le monde est joué du 4 au 13 juin 2022.

Retour aux sources lyonnaises

À 37 ans, Jérémy Lopez est le 532e sociétaire de la Comédie-Française. Initié au théâtre sur le tard, le comédien a connu une ascension fulgurante en une quinzaine d’années. Passé par le conservatoire de Lyon puis à l’Ensatt, il a très vite intégré la Maison de Molière. Il a attendu douze ans pour revenir à ses racines. De retour à Lyon, il savoure avec délice ces retrouvailles. "J'ai beaucoup d'émotions qui reviennent, j'ai l'impression que c'est chez moi et jouer Peer Gynt qui parle de la quête de soi, d'un retour aux sources, de la famille, c'est quelque chose d'assez bouleversant", confie le comédien qui porte l'écusson de l'Olympique Lyonnais sur son coeur.

Et lorsque le comédien rencontre dans sa ville un très grand rôle, l'émotion et le spectacle sont forcément au rendez-vous. "Peer Gynt fait venir dans sa chambre tout un monde fantastique et plein de personnages, on m'a demandé de ramener des photos de mon enfance, c'est quelque chose de fou à vivre pour moi, j'ai l'impression que je suis resté un petit garçon lyonnais, c'est très troublant", dit encore le comédien.

"Un comédien virtuose"

Aux côtés des musiciens de l’Opéra, Jérémy Lopez incarne Peer Gynt, l’un des plus célèbres menteurs du répertoire. Une version modernisée du classique d’Ibsen, toujours sublimée par la musique de Grieg. Une ode à la fantaisie et au voyage intérieur qui met en scène un anti-héros en quête de rêve.

Grâce à son jeu habité, Jérémy Lopez fait aujourd’hui un Peer Gynt flamboyant."Il fait partie de ses comédiens virtuoses dès qu'il est sur scène il poétise tout, pour moi Jérémy était vraiment une évidence dans le rôle de Peer Gynt", confie Angélique Clairand qui met en scène la pièce.

Cette nouvelle création d'Angélique Clairand propose un dialogue permanent avec un texte porté théâtralement par un groupe d'acteurs. La musique dirigée par Elena Schwarz est interprétée par l'Orchestre de l'Opéra et les solistes de la Maîtrise de l'Opéra.

L'Histoire : frustré par sa condition, Peer Gynt invente un monde imaginaire qui lui permet d'échapper à une réalité insupportable. Oscillant sans cesse entre courage et lâcheté, cet anti-héros en quête de rêve et d'identité surmonte, au cours d'un voyage initiatique, les obstacles qu’il rencontre par la fuite et le mensonge

"Peer Gynt" à l'Opéra de Lyon du 3 au 13 juin 2022. Tarifs de 10 à 60€