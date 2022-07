Natalie Dessay ouvre le festival de Musique Menton en famille sur un air de Broadway

Dans la nuit douce et profonde, le festival de Musique de Menton, dans les Alpes-Maritimes, invite les plus grands artistes classiques du monde entier jusqu'au 13 août 2022.

Pour ouvrir cette 73e édition, le parvis de la Basilique Saint-Michel s'est lové de la voix de la grande soprano Natalie Dessay dans un registre inattendu : un programme de comédies musicales reprenant les plus grands standards du genre."Je suis très contente de revenir pour la troisième fois et j'espère que ça n'est pas la dernière car j'ai encore beaucoup de cordes à mon arc", assure la musicienne.

France 3 Côte d'Azur / H. Ayadi / L. Meney / F. Touitou

"J'adore la comédie musicale"

Accompagnés au piano par Yvan Cassar, Natalie Dessay, son mari Laurent Naouri et leur fille, Neïma ont interprété un répertoire entièrement dédié à la comédie musicale. Le public a pu savourer les airs composés par Leonard Bernstein pour le film West Side Story, mais aussi des extrait du Magicien d’Oz, de Crazy Girl ou encore du compositeur de musiques de films, Michel Legrand. Le public était aux anges. "Le décor, les sons, les belles voix, c'est un rêve qui se réalise", se réjouit une spectatrice.

Après une longue carrière dans le chant lyrique, couronnée par six Victoires de la musique, Natalie Dessay prend beaucoup de plaisir à explorer un autre répertoire. "L'opéra c'est fini et j'adore la comédie musicale depuis mon enfance, donc je me forme depuis trois ou quatre ans avec des cours", confie-t-elle.

Menton, la musicale

Pour sa 73e édition, le festival de Musique de Menton se déguste dans plusieurs sites de la ville. De la basilique Saint-Michel, au square des États-Unis en passant pas l'esplanade des Sablettes et le Palais de l'Europe, la musique résonne dans toutes les ruelles de la jolie cité azuréenne.

Cette année, les organisateurs ont souhaité attirer plus de monde avec des concerts à tarifs réduits (dès 15€) mais aussi des innovations techniques et des expériences d'écoutes inédite. "On a les casques de "concert silence" connectés à une borne Wifi et à un piano qui permettent d'entendre des concerts qui ont lieu au Parc du Pian et de se promener dans cette oliveraie magique qui domine le nouveau port de Menton", détaille Paul-Emmanuel Thomas, directeur artistique du festival.



Au programme des concerts à venir sur le parvis de la Basilique Saint Michel : le Quatuor Ebène et Nicolas Altstaedt, l’Ensemble Jonaska, les Talens Lyriques et Christophe Rousset, Pierre-Laurent Aimard, Daniel Lozakovich et Alexandre Kantorow, Patricia Kopatchinskaja et Fazil Say, sans oublier le prodigieux Nobuyuki Tsujii ou encore Matthias Goerne

Le festival de Musique de Menton se poursuit jusqu'au 6 août 2022