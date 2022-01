Le chanteur Florent Pagny souffre d'un cancer au poumon et annule sa tournée

Le chanteur Florent Pagny a annoncé souffrir d'un cancer du poumon. "Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé", explique l'artiste dans une vidéo publiée sur Instagram. "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X", dit-il encore.

Sa "tournée des 60 ans" devait s'étirer jusqu'en juillet 2022. Il a conclu son message en disant : "Prenez soin de vous, portez-vous bien, quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé, ce sera peut-être pour la tournée des 61 ans."

Après sa publication, le chanteur a reçu de multiples messages de soutien sur ses réseaux sociaux, dont ceux du présentateur Nikos Aliagas ou encore du chanteur Matt Pokora.