Le chanteur américain Bill Withers, auteur de "Ain't No Sunshine" et "Lovely Day", est mort à l'âge de 81 ans

L'artiste soul avait mis un terme à sa carrière dans les années 1980.

Le chanteur américain Bill Withers est mort à l'âge de 81 ans, annonce sa famille dans un communiqué, vendredi 3 avril. L'artiste soul était notamment connu pour ses titres Ain't No Sunshine, Lovely Day ou encore Lean On me. "Bien qu'il ait vécu une vie discrète, près de sa famille et de ses amis proches, sa musique appartient pour toujours au monde entier", ont déclaré ses proches, qui se disent "dévastés" dans le texte cité par le Guardian (en anglais).

Nommé neuf fois aux Grammy Awards au cours de sa carrière, Bill Withers avait décroché la prestigieuse récompense musicale à trois reprises. Il avait toutefois mis un terme à sa carrière dans les années 1980, après l'échec de son album Watching You Watching Me. Le chanteur originaire de l'Etat de Virginie avait intégré le Rock and Roll Hall of Fame en 2015.

Face à des pointures

Orphelin de père à 13 ans, Bill Withers ne se destinait pas à la musique et rejoint l’armée comme nombre d’Afro-américain à l'époque, dans l'United States Navy, il a 17 ans. Il y reste neuf ans, puis travaille à partir de 1967 aux usines Ford de Los Angeles. Le jour il est musicien la nuit il est dans les juke joints, ces tripots principalement exploités par des Afro-Américains où l’on joue de la musique, où l'on danse, quand on ne pratique pas des jeux de hasard.

Mais il n’a pas confiance dans une carrière musicale, à ses yeux, aléatoire, ayant conscience d'avoir en face de lui d'autres artistes noirs, des pointures tels que Sammy Davis Jr., The Temptations, Ray Charles ou James Brown.

Aux côtés de Isaac Hayes et John Fogerty

A force de persuasion, Bill Withers se lance dans un premier enregistrement en 1971, puis huit autres suivront jusqu’en 1985. Dès son premier essai en 1971, il connaît le succès avec son hit Ain't No Sunshine, sur l'album Just As I Am sur le label Sussex Records.

Son deuxième album Still Bill est également un succès commercial, avec le tube Lean on Me. En 1973, son album live Bill Withers, Live at Carnegie Hall est encensé par la critique. Parmi ses titres les plus populaires figurent Use Me, Lovely Day, et surtout le magnifique Just the Two of Us, qu'il interprète avec le saxophoniste de jazz Grover Washington, Jr.

Le 9 juin, 2005, Withers est intronisé au sein du Songwriters Hall of Fame aux côtés de David Porter, Isaac Hayes, Steve Cropper, Robert B. Sherman, Richard M. Sherman et John Fogerty.