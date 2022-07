La SNCF célèbre les dix ans de pianos en accès libre dans les gares

La SNCF célèbre vendredi les dix ans de l'installation de pianos en accès libre dans les principales gares, une initiative permettant de "créer de la joie" qui doit être étendue.

Pour fêter cet anniversaire, un concert a notamment réuni les pianistes André Manoukian et Jean-François Zygel à la mi-journée Gare Montparnasse à Paris, où tout a commencé. La SNCF a annoncé 140 concerts dans les gares françaises vendredi. "S'il y avait des pianos partout ce serait formidable, la vie serait plus belle", a lancé André Manoukian, parrain de l'opération, avant de se mettre au clavier.

"C'est de la vie en gare"

"C'est de la vie en gare", souligne Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF Gares & Connexions, qui évoque "une sorte de fête de la musique au quotidien". "Ca crée de la joie, et puis ça crée de la culture. On a envie de faire de nos gares des lieux de démocratisation de la culture", avec des événements, des concerts et des expositions, insiste-t-elle. "On voit dans les gares des jeunes gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un piano", souligne aussi Mme Dolveck. "Un piano, c'est onéreux. En gare, c'est gratuit!"

La responsable aime raconter "des belles histoires" d'étudiants venus faire leurs gammes, ou de talents repérés entre deux trains comme Vincent Vinel, finaliste en 2017 de The Voice sur TF1.

Difficile de compter combien de voyageurs ou simples passants ont plus ou moins bien joué sur les pianos, actuellement déployés dans 62 gares françaises. Peut-être 80 millions, hasarde la SNCF. "Nous voulons avoir des pianos dans une centaine de gares", annonce Marlène Dolveck, qui veut oublier le silence forcé dans les gares entre mars 2020 et juin 2021, pour cause de Covid-19.

Des pianos toujours accordés

Lancée Gare Montparnasse en 2012, l'initiative de la SNCF s'inspire de Play Me, I'm Yours, performance itinérante lancée quatre ans plus tôt à Birmingham par l'artiste britannique Luke Jerram qui a proposé des pianos en libre-service dans des lieux publics de part le monde.

L'idée de départ ne vient donc pas de la SNCF, mais "celle de déployer des pianos à grande échelle dans les gares est bien à mettre à notre crédit", assure la compagnie. On trouve depuis des pianos dans des aéroports, des cliniques, des médiathèques, des supermarchés...

SNCF Gares & Connexion a noué un partenariat avec Yamaha, qui permet aux pianos de rester toujours accordés, grâce à l'intervention de spécialistes locaux. Il y en a pour 200.000 euros par an.

