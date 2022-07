La percussionniste et chanteuse de jazz Anne Paceo fait escale chez elle à Niort, avant une tournée des festivals de l'été

La percussionniste - autrice - compositrice et interprète Anne Pacéo est en tournée avec son dernier album "S.H.A.M.A.N.E.S". France 3 Poitou-Charentes l’a rencontrée à Niort, sa ville natale, avant une tournée cet été dans les plus grands festivals de jazz.

En barque, rame à la main, au cœur du Marais poitevin. A quelques heures du concert qu’elle doit donner ce soir-là, la batteuse, compositrice et chanteuse Anne Paceo se ressource dans les paysages de son enfance. C’est ici qu’elle est venue composer son dernier album : "Le fait d’être dans le vert, dans la nature, ça m’inspire beaucoup. J’habite à Paris, du coup j’aime venir ici au calme, avec les oiseaux. C’est toute mon enfance cette région".

Cette région où elle a grandi, où elle a appris la batterie aussi. C'est en 1996 à Niort, sa ville natale, qu'elle a vécu sa première expérience avec le public lors de la fête de la musique. Le jazz n’était pas encore rentré dans sa vie : "Mon truc à l’époque, c’était Oasis, Rage Against The Machine, Nirvana. Le jazz est venu quand je suis arrivée à Paris. Il y avait une école de musique à côté de la maison qui cherchait un batteur ou une batteuse pour un atelier jazz. Donc le jazz était un hasard complet".

Elle intègre ensuite le conservatoire de Paris, se frotte aux grands noms du jazz, avant de créer son propre univers musical. Depuis, Anne Paceo a décroché pas moins de trois Victoires du jazz, en 2011 comme révélation instrumentale, puis comme Artiste de l’année en 2016 et 2019. Alors qu'elle s’apprête à monter sur la scène du Niort Jazz Festival, elle savoure le chemin parcouru : "Je me dis que j’ai beaucoup de chance de faire un métier que j’aime, d’arriver à gagner ma vie avec, de choisir les gens avec qui je travaille et faire la musique que j’ai envie de faire. C’est une chance inestimable".

Après son concert à Niort, Anne Paceo repart sur les routes avec son dernier album, le neuvième, intitulé S.H.A.M.A.N.E.S, mêlant musique et spiritualité. Un album unanimement salué par la critique. Elle avait accepté de répondre aux questions de franceinfo en mars dernier lors de sa sortie. Anne Paceo sera présente dans plusieurs festivals de jazz cet été, à Nice, Marseille, Marciac ou encore Saint-Jean-Cap-Ferrat. Toutes les dates sont à retrouver sur son site officiel.