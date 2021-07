Jazz in Marciac : coup d'envoi du célèbre festival qui a enfin retrouvé son public

Sur la scène du Festival Bis de Jazz In Marciac, les musiciens se succèdent et l'ambiance est la fête. Ici, en plein coeur du village, on vient en journée boire un verre, manger un morceau, discuter et surtout écouter de la musique. Avant de se rendre le soir sous le chapiteau. L'esprit unique de ce festival tant apprécié des amoureux de jazz est de retour malgré les contraintes sanitaires.

Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux différents lieux de concerts. Mais pour ce premier week-end, tout semble s'être déroulé le mieux possible. Après deux ans sans festival, public, organisateurs et artistes ont joué le jeu pour pouvoir enfin profiter. C'est le cas notamment de l'une des grandes voix de la soul, Kimberose, ravie de retrouver la scène de Marciac. "Il y a une magie ici, j'ai le souvenir que le public est très chaleureux. La première fois que je suis venue, en 2019, il y a eu une connexion qui s'est faite instantanément".

Les grandes voix du jazz ont répondu présent

Les concerts sous le chapiteau se poursuivent jusqu'au 4 août. Et la salle de l'Astrada accueille des artistes jusqu'au 7 août. Comme chaque année, la programmation est éclectique. Kyle Eastwood mais aussi Kool &The gang, Zucchero ou encore Lisa Simone ont répondu présent. Tout comme Ibrahim Maalouf qui jouera le 30 juillet. L'été est beau et jazzy dans le Gers.