Un 50e Festival interceltique de Lorient très breton, annoncé dans trois sites de la ville

Le 50e Festival interceltique de Lorient (FIL), qui se tiendra du 6 au 15 août 2021, mettra les artistes bretons à l'honneur dans trois sites de la ville, ont annoncé mardi 15 juin les organisateurs.

Pour son 50e anniversaire, le FIL célèbrera "l'année de la Bretagne" après une année blanche en 2020 qui devait célébrer les 50 ans du festival.

Des concerts se dérouleront les 7 et 8 août au stade du Moustoir, lors d'un "week-end breton" qui donnera carte blanche aux bagadoù (pluriel de bagad), en partenariat avec la fédération des sonneurs bretons, Sonerion. Tous les spectacles seront en format assis.

Une grande parade un peu spéciale, dans le stade du Moustoir

La traditionnelle "grande parade" se déroulera dimanche 8 août, non pas sous forme de défilé dans la ville comme c'est habituellement le cas, mais dans le stade du Moustoir, avec une soixantaine de groupes bretons et l'ensemble des délégués de chaque pays celte. Une vingtaine de cercles celtiques se succèderont l'après-midi pendant plus de trois heures.

Les autres spectacles auront lieu tous les soirs à l'Espace Marine et sur la "scène Bretagne", derrière le palais des Congrès, où la jauge sera de moins de 1 000 personnes.

Sont attendus notamment Gilles Servat, Alan Stivell, Denez Prigent, Carlos Núñez, Michael McGoldrickBand, Sharon Shannon, YounKamm, Krismenn, Annie Ebrel, Barba Loutig, ainsi que la création Finisterres celtiques réalisée en collaboration avec l'Orchestre national de Bretagne.

Le masque sera obligatoire et le pass sanitaire également au Moustoir et à l'Espace Marine.

En 2019, la 49e édition du FIL, qui avait pour invitée d'honneur la Galice, avait accueilli 800 000 festivaliers, selon les organisateurs.