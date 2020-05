DIRECT. Eurovision 2020 : suivez et commentez avec nous la soirée "Europe Shine a Light", le concert confiné avec Tom Leeb pour représenter la France

Ce qu'il faut savoir

Pas de longue distribution de "twelve points" cette année, mais de la musique tout de même. Le concours de l'Eurovision, annulé pour cause de coronavirus, est remplacé par un concert diffusé samedi 16 mai. Une soirée musicale à suivre en direct sur franceinfo.fr.

Un concert "confiné". La soirée "Europe Shine a Light" offre aux 41 artistes qui auraient dû concourir cette année l'occasion de présenter leurs morceaux depuis chez eux. Ils interprèteront également tous ensemble Love Shine a Light, titre qui avait permis au groupe britannique Katrina de remporter l'Eurovision en 1997.

Une annulation inédite. C'est la première fois, depuis sa création en 1956, que le concours de chansons est annulé. La décision a été prise en mars. En raison de l'épidémie de Covid-19, impossible de maintenir un événement qui devait rassembler plusieurs milliers de personnes dans la salle omnisports Ahoy Arena de Rotterdam (Pays-Bas). L'endroit a d'ailleurs été utilisé comme centre d'accueil de malades du coronavirus, après l'annulation du concours.

Tom Leeb déçu. Le fils de l'humoriste Michel Leeb, qui aurait dû représenter la France cette année avec Mon alliée (The Best in me), participera à la soirée. L'annulation du concours "a été un mélange de frustration et d'acceptation immédiate", explique-t-il dans une interview au Parisien. "Ça aurait été un beau tremplin mais c'est la vie."