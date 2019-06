EN IMAGES. We Love Green : retour sur les temps forts de l'édition 2019

Le festival, qui s'est déroulé ce week-end au Bois de Vincennes à Paris sous un soleil de plomb, a présenté un line-up très diversifié. Retour en photos sur une édition particulièrement réussie.

Les organisateurs peuvent se féliciter, cette édition du We Love Green Festival est la plus réussie jusqu'à présent, avec 80 000 participants sur le week-end ! On retiendra les chorégraphies endiablées de Christine and the Queens et Rosalia, la précision sonore et les effets lumière bluffants des Australiens Tame Impala, l'énergie de Claypso Rose et le retour de Booba parmi les meilleurs moments de ce festival.