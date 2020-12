Le DJ David Guetta annonce un live streaming caritatif pour le passage au nouvel an

Pour la Saint-Sylvestre, on ignore encore dans quel lieu de la capitale encore tenu secret il se trouvera, mais David Guetta sera assurément derrière ses platines. Après Miami en avril, puis New York fin mai (sur le toit du Rockfeller Center), le DJ et producteur français rempile pour un troisième concert de charité en streaming United at Home, avec un show donné à Paris pour aider à lutter contre la pandémie.

Un concert de charité planétaire

Le DJ donne rendez-vous à ses admirateurs du monde entier pour le passage au nouvel an à minuit le 31 décembre (heure française) pour ce concert planétaire, et appelle aux dons en faveur cette fois de l'Unicef et des Restos du Coeur. Le show sera filmé en 4K Ultra HD et promet un light show grandiose et tous les tubes dansant du DJ, de I Gotta Feeling avec les Black Eyed Peas à Shot Me Down en passant par Love Don't Let Me Go. Le livestreaming sera diffusé en direct sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, VK et Insight TV.





1,2 million d'euros récoltés depuis avril

Depuis le début de sa série de livestream United At Home en avril, le DJ aux deux Grammy Awards a déjà récolté plus d'1,2 million d'euros.



Il espère lever cette fois autant que les 600 000 euros récoltés lors du premier livestream de la série à Miami (au profit notamment de l'OMS et de la Fondation Hôpitaux de France-Hôpitaux de Paris), où son set avait attiré quelque 25 millions de spectateurs derrière leurs écrans, mais aussi des centaines d'habitants de downtown Miami depuis leur balcon, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.





"Essayer d'apporter de la joie"

"J'ai vraiment été gâté par la vie, et peut-être n'ai-je pas assez redonné. Donc c'est ce que j'essaye de commencer à faire", confiait-il à l'AFP en mai, avant son concert en streaming depuis New York.



Il expliquait aussi avoir envie "d'écrire des morceaux qui inspirent les gens, d'essayer de leur apporter de la joie." "Je sens le besoin de faire plus de pop... En temps de crise, les gens ont besoin de se sentir bien, et la musique a cette capacité", ajoutait-il, assurant préparer en temps de confinement "un catalogue incroyable", afin d'être "prêt", "quand les choses vont redémarrer."



En attendant, David Guetta vient de sortir un clip pour sa reprise (méconnaissable) de Dreams, le hit de Fleetwood Mac sorti en 1977.