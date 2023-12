L'orchestre national de Lille sous le charme de "Casse-Noisette" de Tchaïkovski pour son concert de Noël

C'est l'un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique romantique du XIXe siècle, Casse-Noisette de Tchaïkovski s'invite à l'orchestre national de Lille pour clôturer l'année en poésie. Le concert de Noël de l'ONL plonge les spectateurs dans la magie et les rêves d'enfance.

Casse-Noisette par l'orchestre national de Lille Casse-Noisette par l'orchestre national de Lille pour le concert de Noël - (France 3 Hauts-de-France / V. Meyer / A. Morvan / F. Urbain / A. Valério)

Un ballet de sable

L’histoire de Casse-Noisette se passe un soir de Noël. La jeune Clara reçoit de la part de son parrain un casse-noisette en bois qui a la forme d’un soldat. Alors qu’elle le tient dans ses bras, elle s’endort et rêve d’un univers fantasque où les jouets et les peurs prennent vie. Paru à Berlin en 1816, ce conte d’Hoffmann, maître du romantisme allemand, inspire à Marius Petipa une première version dansée en 1892. Les songes et cauchemars de Clara sont portés par la partition étincelante et colorée de Tchaïkovski.

Dans la version de l'ONL, le ballet prend une forme très originale. Le chef Dmitry Matvienko a convié l'artiste de sable Kseniya Simonova. Avec élégance et grande précision, chacun de ses gestes est dicté par les mouvements de l’orchestre. Entre ses doigts, les personnages du conte s’animent sur grand écran. "Mon travail c'est de ne pas gâcher la musique mais de la suivre. Je ne dois pas prendre la place de Tchaïkovski, c'est la musique qui prime", détaille l'artiste.

Le tube de Noël

Casse-Noisette est sans doute l’une des plus belles musiques jamais écrites sur l’enfance. Qui n’a pas rêvé sur la Danse de la fée Dragée et la Valse des Fleurs ? "C'est une œuvre à la fois onirique et fantastique qui a toujours parfaitement collé avec Noël. C'est le tube de toutes les grandes salles et des grands orchestres", explique Fabio Sinacori, directeur de la programmation de l’Orchestre National de Lille.

Au rythme des violons et des tambours, les personnages du conte prennent vie. Accompagné des voix des jeunes chanteurs du chœur des Hauts-de-France, l'orchestre national de Lille joue sa partition. Dirigé par Dmitry Matvienko, ce ballet noir et féerique enchaîne les airs les plus célèbres de Tchaïkovski. Dans la salle, le public est conquis. "Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi rythmé, c'est fantastique", s'extasie une spectatrice.

"Casse-noisette" le concert de Noël de l'ONL.

Vendredi 15 décembre à 20 h à Carvin, Salle Rabelais



Dimanche 17 décembre à 16h et mardi 19 décembre à 20h au Nouveau siècle de Lille

Mercredi 20 décembre à 20h à Pernes-en-Artois