En Charente-Maritime, les 330 jeunes musiciens du festival des Eurochestries font rimer le monde en musique

Chaque année depuis plus de trente ans, les Eurochestries - festival international d’orchestres de jeunes - fait résonner la musique orchestrale au quatre coins de la Charente-Maritime.

En invitant de jeunes musiciens du monde entier, l'événement s'inscrit comme un rendez-vous incontournable pour les interprètes et les mélomanes.

France 3 Poitou-Charentes / J. Chapman / M. Errami / M. Sitaud

La planète musique

Pour cette 33e édition, 330 jeunes venus de 11 pays donneront 60 concerts dans tout le département. Parmi eux, des Ukrainiens, des Italiens ou encore des Brésiliens avec une seule et même motivation : partager la musique.



Victor Teodosiev est Bulgare. Il est un des cinq lauréats du concours organisé en pleine pandémie. Sa récompense : huit concerts en soliste, où il pourra partager sa passion du cor. "Je suis trop heureux, j’ai attendu ça pendant deux ou trois trois mois. Travailler avec d’aussi bon musiciens, le quintet mais aussi le chef d’orchestre et l’orchestre, c’est un plaisir. Je suis vraiment heureux de rencontrer de nouvelles personnes avec un niveau international et de partager nos expériences", confie-t-il.

Une langue universelle

Avec cinq orchestres, un chœur et sept ensembles de musique de chambre, les Eurochestrie attirent de nombreux jeunes musiciens de haut niveau. Deux chefs d’orchestre sont invités à travailler avec les interprètes et les autres chefs d’orchestre. Parmi eux, le français Yves Bouillot, et le japonais Yusuke Kimoto.

Invité d’honneur, ce dernier tient à transmettre sa vision de la musique malgré la barrière de la langue. "Les musiciens sont les gardiens du temps. La musique c’est le meilleur des chronomètres. Il faut aussi s’écouter les uns les autres, pas seulement jouer mais aussi écouter le jeux des autres. Si je n’arrive pas à dire tout ça avec des mots, je peux le transmettre avec ma baguette", explique-t-il.

Une recette qui gagne du terrain

Le premier festival des Eurochestries a été lancé en 1989 en Charente afin de promouvoir la pratique orchestrale des jeunes âgés de 15 à 25 ans, à travers l’échange international. Fort de son succès, le concept a essaimé partout en Europe et dans le monde entier.

En 33 ans d'existence, 98 festivals Eurochestries ont été organisés en France, Pologne, Grande Bretagne, Russie, Espagne, Slovaquie, Canada, Brésil, Mexique et aussi en Chine. Plus de 510 orchestres et chœurs de 42 pays différents ont participé. 2 500 concerts ont réuni environ 490 000 spectateurs.

Les concerts des Eurochestries sont proposés au public jusqu'au 12 août 2022 en Charente-Maritime, mais aussi en Gironde et en Charente.