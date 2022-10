Rémi Gaillard met en scène la mythique DeLorean de "Retour vers le Futur" pour le clip du groupe L.E.J.

FTR

On le connaissait humoriste, militant de la cause animale et vidéaste, le Montpelliérain Rémi Gaillard revient sur le devant de la scène dans le rôle de réalisateur de clip. Une tentative réussie avec l'hommage des chanteuses de L.E.J. aux années 80. Avec en guest-star, la réplique officielle de la DeLorean de "Retour vers le Futur".

Les musiciennes et chanteuses du groupe L.E.J., révélation scène des Victoires de la musique 2017, se sont fait connaître du grand public avec leurs reprises annuelles de chansons. Elles sont de retour cet automne avec Mashup 80. Michael Jackson, Queen, Madonna, Prince et tant d'autres sont convoqués dans un clip très réussi et haut en couleurs, réalisé par l'humoriste et vidéaste Rémi Gaillard.

Une DoLorean bretonne

Les trois chanteuses pouvaient-elles trouver meilleur moyen de transport que la mythique DeLorean de la saga phare des années 80 Retour vers le Futur pour voyager dans le temps ? Bien sûr que non. Et c'est en Bretagne que Rémi Gaillard s'est rendu pour trouver l'objet culte, une réplique officielle de la voiture du film, propriété depuis 2018 d'un passionné, Victor Deguérande.

Elle a été conçue par Kevin Pike, qui était le superviseur des effets spéciaux sur les films. "J'ai choisi la voiture de Victor pour deux raisons, explique Rémi Gaillard, déjà parce que c'est l'une des seules répliques officielles et qu'elle se trouve en France. Et puis pour la gentillesse extrême de Victor."

Un musée dédié à "Retour vers le Futur"

Installé en Bretagne, Victor Deguérande est un passionné pas comme les autres. Informaticien, écrivain, collectionneur, il a imaginé et aménagé chez lui un univers dédié à Retour vers le Futur. Autour de la DeLorean, des objets, souvenirs de tournage et anecdotes remplissent son musée privé qu'il fait visiter avec plaisir aux petits et grands passionnés, tous rêvant de monter à bord de l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma.