Francis Cabrel : découvrez "Te ressembler", le premier extrait de son prochain album

Le chanteur d'Astaffort sort un très joli premier single en hommage à son père, extrait de son nouvel album attendu pour la mi-octobre.

Cinq ans après l'album In Extremis, Francis Cabrel annonce son retour avec une chanson intime, en prélude à la sortie le 16 octobre de son 14e album studio, intitulé A l'aube revenant. Premier single, Te ressembler est une espagnolade musicale sobre et enjouée, avec une pointe de mélancolie, dans laquelle il s'adresse à son père.

"T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça, toutes les heures du jour à l'usine (...) tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là", chante-t-il. Et plus loin : "J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais c'était pas dans ma nature (...) t'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire". "D'avoir eu tant de chance, quelque fois je me sens fautif", avoue aussi le chanteur d'Astaffort, sentant l'oeil de son père veiller sur lui "depuis son lointain au-delà".







"Je dis tout simplement dans le refrain 'J'aurais aimé te ressembler' mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça", confie Francis Cabrel sur RTL au sujet de son géniteur. "On a eu des vies tellement différentes que ça m'a inspiré ce texte. À lui la vie de labeur, le muscle qui travaille au quotidien, combattre pour vivre... Et moi, je suis parti avec ma guitare. J'ai flâné, j'ai réfléchi, je me suis posé et j'ai écrit. Un papier ici, un crayon là... Deux vies vraiment très différentes", reconnaît le chanteur.



Francis Cabrel sera en concert (sous réserve) du 5 au 15 novembre 2020 aux Folies Bergère à Paris (mise en vente des places le 8 septembre)