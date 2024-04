Concert, livres, albums réédités : l'hommage au chanteur Jean-Louis Murat, un an après sa disparition

Un concert exceptionnel à Clermont-Ferrand réunira notamment les chanteurs JP Nataf, Alex Beaupain et Jeanne Cherhal, ainsi que l'écrivain Éric Reinhardt et la réalisatrice Laetitia Masson.

Le 25 mai 2023 s'éteignait, à 71 ans, le chanteur Jean-Louis Murat à son domicile en Auvergne, sa région de cœur et d'origine. L'artiste prolifique, dont les chansons ont marqué des générations de fans, était inclassable et fuyait les conventions et une forme de médiatisation. Un concert exceptionnel à Clermont-Ferrand, des livres et une réédition discographique vont marquer le premier anniversaire de sa disparition.

"Si je devais manquer de toi", chantait Jean-Louis Murat. La Coopérative de mai, scène de musiques actuelles de la ville auvergnate où l'interprète de Au Mont Sans-Souci aimait se produire, propose le 25 mai un concert avec la participation de musiciens proches ou admirateurs. Sont annoncés JP Nataf (des Innocents), Alex Beaupain, Laura Cahen, Jeanne Cherhal, Morgane Imbeaud, Frédéric Lo ou encore Florent Marchet.

Éric Reinhardt et Laetitia Masson également présents

"Je me souviens de son charisme instantané", glisse JP Nataf dans le communiqué présentant ce concert. "Jean-Louis est un affectueux bourru, il n'y a qu'un Murat !", ajoute-t-il. Pour Jeanne Cherhal, Murat "représente à la fois une incroyable capacité de travail, autant qu'un sens de la poésie très sensible et sensuel". La scénographie mettra aussi en lumière d'autres invités de marque, comme la journaliste Pascale Clark, qui a beaucoup côtoyé Murat, l'écrivain et dramaturge Éric Reinhardt, qui entretenait une correspondance avec l'artiste, et Laetitia Masson, réalisatrice de Falling in Love Alain, documentaire sur l'enregistrement à Nashville de l'album Le Cours ordinaire des choses.

"Il était mon âme sœur, pas au sens familial, au sens existentiel", expose Laetitia Masson. "Ses chansons sont une source d'inspiration permanente pour ma vie et pour mes films. J'y plonge pour me nourrir, comme un vampire dans un cou tendre", poursuit la cinéaste. Éric Reinhardt relate avoir été accueilli d'un "Ah, mon frère d'armes !" par l'artiste qu'il venait saluer pour la première fois après un concert. L'écrivain salue "son immense érudition historique, sa stature romanesque, son anticonformisme de frondeur".

Triple vinyle en tirage limité

Avant ce concert en soirée à Clermont-Ferrand, dans l'après-midi, une table ronde sera organisée autour de la publication de deux livres. Il y aura d'abord Les Jours du jaguar, le 18 avril, aux éditions Le Boulon, signé Pierre Andrieu, journaliste et chroniqueur musical (Plugged, Rock&Folk, New Noise...). Puis paraîtra Le Lien défait, le 16 mai, aux éditions Séguier, signé Franck Vergeade, rédacteur en chef musique aux Inrockuptibles. À signaler aussi la sortie de Foule romaine, le 18 avril, également aux éditions Le Boulon, par Antoine Couder, producteur radio sur France Culture.

Les fans et détenteurs de platines surveilleront l'apparition le 24 mai du triple vinyle en tirage limité (500 exemplaires numérotés) de Parfum d'acacia au jardin, enregistré en 2003 dans les conditions du direct et en une seule prise au studio Guillaume Tell, près de Paris. Jusqu'à présent, ces chansons n'existaient qu'en DVD pour ce concert filmé par Don Kent.