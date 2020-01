Bientôt un musée Edith Piaf à Marseille ?

Deux fans et collectionneurs souhaitent ouvrir un lieu dédié à la chanteuse.

Ils possèdent une collection incroyable d'objets personnels et de photos d'Edith Piaf. Deux passionnés de la Môme sont devenus amis et ont réuni leur collections. Aujourd'hui, ils souhaitent la mettre en valeur dans un musée consacré à l'artiste et à sa carrière.

Son phonographe personnel, des robes, ses bouteilles de parfum, son sac à main, des affiches et des milliers de photos... La collection est impressionnante. Des décennies de collectes à travers les brocantes et auprès des proches de la chanteuse. Anthony Berrot et Jean-Paul Mazillier sont des fans de la première heure. Et fait assez rare pour des collectionneurs, ils ont mutualisé leurs richesses. "On s'est fait confiance tout de suite. On a continué nos recherches chacun dans notre coin et on a réuni nos biens. Par la suite, Jean-Paul m'a présenté beaucoup d'amis d'Edith Piaf" explique Anthony Berrot.

Des objets uniques

Le point fort de leur collection est de posséder des objets personnels et uniques ayant appartenu à la chanteuse. Dès la fin des années 60, Jean-Paul Mazillier a côtoyé des proches de Piaf, qui lui ont fait confiance et lui ont légué de nombreux biens. Avec son acolyte Anthony Berrot, ils ont même publié un livre en 2010 "Piaf, de la Môme à Edith" (Ed. Cherche-Midi). Aujourd'hui, ils veulent aller plus loin avec l'ouverture de ce musée.

Piaf et Marseille

Les deux Marseillais aimeraient que le lieu voit le jour dans la cité phocéenne, une ville que Piaf connaissait très bien. Selon Jean-Paul Mazillier, elle serait venue environ 80 fois entre 1941 et 1962. Et puis, peu de gens le savent, mais l'une de ses chansons les plus connues La vie en rose a été écrite à Marseille