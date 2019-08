VIDEO. Découvrez le trailer de "Western Stars", le documentaire sur Bruce Springsteen

Le film associé à son dernier album sera dévoilé en avant-première au festival de Toronto le mois prochain.

"Bruce Springsteen vous invite à expérimenter son dernier album". Le documentaire coréalisé par Bruce Springsteen lui-même et Thom Zimny (qui a signé plusieurs des clips du "Boss" et le documentaire Springsteen on Broadway, disponible sur Netflix) a maintenant une bande-annonce.



On y voit des images du chanteur dans une grange, guitare à la main, entrecoupées de quelques vidéos d'archives et de plans mettant en scène Bruce Spingsteen au volant d'une voiture ou regardant un paysage aride par sa fenêtre. Derrière ces images, on entend la voix grave du "Boss", dans ce qui s'apparente à un témoignage intime."J'ai passé 35 ans à essayer d'apprendre comment me séparer des aspects destructeurs de mon caractère", confie le chanteur, qui a avoué en 2018 avoir combattu la dépression pendant une partie de sa vie.

Ce documentaire fait suite à l'album du même nom, Western Stars, le premier album studio du Boss depuis cinq ans, dans les bacs depuis le 14 juin. Dans ce 19e album, le chanteur raconte une Amérique fantasmée, tournée vers la Californie des années 60. Dans le documentaire, compagnon de route de l'album, le Boss en interprète les 13 chansons. Le film vise à faire patienter les fans, alors que Bruce Springsteen a confirmé qu'il ne ferait pas de tournée cette année pour soutenir ce disque.



Western Stars le film sera dévoilé en avant-première au festival de Toronto, qui se tiendra au Canada du 5 au 15 septembre 2019. Ce film acquis par Warner devrait ensuite être en salles aux Etats-Unis courant octobre et sans doute ultérieurement en France.