Brad Pitt remonte le son des mythiques studios d'enregistrement Miraval en Provence

De ces studios de légende tombés en désuétude, Brad Pitt a fait, avec le jeune sorcier du son Damien Quintard, un petit bijou mêlant le meilleur de l'analogique et du digital, au milieu de la féconde nature varoise.

Ce sont des studios, nichés au milieu des oliviers et des vignes provençales, devenus mythiques tant ils ont vu passer d'artistes de renom dans les années 80 et 90, dont Pink Floyd (pour l'album The Wall), The Cure, AC/DC, Sade, Muse, Sting, Bryan Ferry, George Michael, Téléphone ou Indochine. Leur nom : les studios Miraval, dépendance du château du même nom, un domaine varois acquis par Brad Pitt en 2008.



Inutilisés pendant une vingtaine d'années, tombés aux oubliettes dans les années 2000, ces studios d'enregistrement renaissent depuis l'été 2022 dans une version totalement repensée, voulue par la star d'Hollywood en collaboration avec le jeune musicien, producteur et ingénieur du son Damien Quintard. Inconnu du grand public, ce sorcier du son français avait été repéré par Brad Pitt à l'occasion de l'habillage sonore de la réouverture du MOMA à New York en 2019.

Damien Quintard : "je pensais que c'était une blague"



Agé de 31 ans, Damien Quintard a travaillé notamment avec Brian Eno, Parcels, Gaspard Augé de Justice, Bertrand Chamayou, Arca et L'Impératrice. "Un jour, je reçois un message de Brad Pitt qui veut me voir la semaine suivante. Je pensais que c'était une blague", rembobine-t-il pour l'AFP. "Je ne savais pas que c'était au sujet des studios Miraval, c'était une surprise totale quand Brad m'a sorti le dossier en me demandant ce que je pourrais en faire", poursuit-t-il. Il se sont alors associés en joint-venture.



"Il y a toujours eu des projets pour restaurer le studio, qui a une grande histoire et donc nous attendions de pouvoir faire quelque chose de spécial", confie Brad Pitt, guitariste amateur à ses heures, dans un reportage du Billboard (ci-dessus). L'acteur, qui considère son domaine comme "un sanctuaire", aime y inviter ses amis peintres, chefs, romanciers, réalisateurs et musiciens. Concernant les studios, le défi consistait à "changer, tout en conservant l'âme, honorer le passé et avancer vers le futur".



Une des décisions fortes a été de faire entrer la lumière naturelle dans ce studio plongé dans la pénombre, en quête d'"ouverture et de communion avec la nature", expliquait Damien Quintard au magazine Spin fin 2021. "Un des gros challenges a été de construire une énorme séparation de verre entre la salle de contrôle et le studio d'enregistrement."



La chanteuse Sade a étrenné la nouvelle vie des lieux



Il était essentiel pour les deux associés que les studios aient "un son organique". "Il fallait que le son entre en résonance avec le bois et les pierres naturelles du domaine", explique Damien Quintard au Billboard. Esthétiquement, la salle de contrôle, avec sa table de mixage immaculée et ergonomique, ressemble au vaisseau spatial de 2001 l'Odyssée de l'espace. Les équipements analogiques, y compris les micros, ont été préservés et conservés et leur ont été ajoutés des équipements technologiques et digitaux dernier cri, pour avoir le meilleur des deux mondes.



Qu'est-ce que ça fait d'avoir les clés d'un tel lieu ? "Il n'y aucun sentiment d'accomplissement, commente Damien Quintard. Mon but, c'est que des créations magnifiques sortent d'ici. Juger du résultat se fera avec le temps, comme pour le vin".



C'est la chanteuse Sade qui a étrenné la seconde vie sonore des lieux, où elle était déjà passée à deux reprises, notamment pour enregistrer son premier album. Les studios, baignés des lumières enveloppantes du sud, ont été récemment salués sur les réseaux comme un "lieu magique" par French 79, figure française de l'électro. Seule inconnue : le prix que doivent débourser les artistes pour avoir le privilège d'enregistrer dans ce petit paradis inspirant...