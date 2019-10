AC/DC : 40 ans après la mort de Bon Scott, un festival se prépare sur la "Highway to Hell"

Comment mieux honorer la voix de Bon Scott, éteinte soudainement il y a 40 ans, qu'en organisant un festival sur la "Highway To Hell", qui donna son nom à son dernier album avec AC/DC ?

Pour honorer Bon Scott, le chanteur d'AC/DC mort il y a quarante ans, les Australiens ont décidé de mettre le paquet avec une célébration maousse à sa mesure le 1er mars 2020.



D'abord, une portion de 10 km de l'autoroute de la mort, la fameuse Highway to Hell, sera fermée à la circulation durant huit heures ce jour-là. Située à Perth et chantée par les géants du hard rock australien qui en ont fait un titre emblématique, la Canning Highway (c'est son vrai nom) est surnommée l'autoroute de la mort en raison des très nombreux accidents fatals qu'une certaine intersection y a occasionnés.





Une autoroute transformée en festival rock'n'roll

Ensuite, huit groupes prendront place à bord de huit camions semi-remorques, à l'arrière desquels ils réinterprèteront à leur sauce des hits de AC/DC. Le groupe de country finlandais Steve'n'Seagulls et le groupe de rock féminin japonais Shonen Knife seront notamment de la partie mais d'autres noms devraient s'ajouter à la liste.



Tout ce petit monde roulera sur l'autoroute de la mort, à 4 km/heure, empruntant le même circuit que Bon Scott dans sa jeunesse entre son domicile de Fremantle et le repaire de rockers qu'était l'hôtel Raffles. Sur le chemin, le public pourra se masser, écouter et applaudir, mais sera aussi invité à chanter une reprise géante de Highway to Hell.

Un hommage au clip de "It's A Long Way To The Top"

Selon le journal anglais The Guardian, qui a donné des détails sur ce festival hors normes, cet évènement a été imaginé à la fois comme un clin d'œil au titre Highway to Hell mais aussi et surtout comme un hommage au clip du titre It's A Long Way To The Top (ci-dessous) dans lequel on voyait le groupe de Angus et Malcolm Young jouer à l'arrière d'un camion dans une avenue de Melbourne.







Cette idée folle d'hommage est née dans le cerveau de Ian Grandage, nouveau directeur artistique du Festival d'Arts de Perth. Elle lui est venue lorsqu'il a réalisé que la date de clôture du festival, le 1er mars 2020, tomberait exactement 40 ans jour pour jour après l'arrivée des cendres de Bon Scott au cimetière de Fremantle. Le premier chanteur d'AC/DC est mort à Londres à l'âge de 33 ans, le 19 février 1980, étouffé dans son vomi après une soirée très arrosée.