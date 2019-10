6 | 9

Pour le printemps-été 2020, Christine Phung - directrice de création de Léonard - ajoute des détails sportifs et high-tech adaptés au quotidien à sa garde-robe rappelant l’énergie des années 70. "Ce qui m’intéresse vraiment, c’est la quête de liberté des femmes de cette époque : c’était une période de joie de vivre, d’euphorie et de liberté". Des motifs pointillistes, fracturés, des ondes sonores dynamiques et colorées et des motifs pixélisés capturent le rush d’une nuit en ville, évoquant des images de Bianca Jagger, Farrah Fawcett, Grace Jones et Donna Jordan, la muse androgyne d’Andy Warhol.

