EN IMAGES. Fashion Week féminine automne-hiver 2020-21 : ces looks qui nous ont tapé dans l’œil

4 | 9

Et si toutes ces époques historiques qui ont nourri la mode, pouvaient se retrouver ensemble ? Louis Vuitton a réuni un choeur de deux-cents personnes en costumes allant du XVe siècle à 1950. Nicolas Ghesquière, créateur des collections femme de la maison française, a fait appel à Milena Canonero, costumière de Stanley Kubrick qui a travaillé sur Orange Mécanique, Barry Lyndon et Shining. La bande-son composée par Woodkid et Bryce Dessner s'appelle "Three hundred and twenty" (320), soit le nombre d'années réunies dans cette musique baroque. "La notion du temps est primordiale dans la mode. Je voulais que des époques puissent en regarder une autre, la nôtre. Tous ces passés, incarnés par cette tribune de personnages en costumes historiques, sont dans le même temps présent que nous... Tout ce que nous pouvons faire avec les vêtements, les mélanger, les mixer. C’est une sorte d’anachronie des genres" explique le créateur avant d'ajouter : "c

ette collection, c’est l’anti total look qui fait appel à la personnalité de chacun, à l’agilité que l’on peut avoir face à son vestiaire… Cette collection, c’est du tuning vestimentaire". Louis Vuitton soutient une exposition sur le temps et la mode baptisée About time. Fashion and duration qui sera inaugurée en mai à New York pour célébrer le 150e anniversaire du Metropolitan Museum of Art.



PETER WHITE / GETTY IMAGES EUROPE