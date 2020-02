Coronavirus : Agnès b. annule son défilé du 2 mars à la Paris Fashion Week

La créatrice devait présenter ses collections de prêt-à-porter pour l'hiver prochain dans le cadre de la Paris Fashion Week.

Agnès b. a décidé de renoncer à son défilé parisien "au regard du contexte sanitaire international actuel", a annoncé vendredi le service de presse de la créatrice.



En contrepartie,"film et photographies de la collection Hiver 20/21 Femme et Homme seront en ligne mardi 3 mars" sur son site, précise le communiqué. Agnès b. est la première créatrice française à annuler un défilé en réaction à la crise du coronavirus.



Avant Agnès b., six créateurs chinois ont déjà annulé leur défilé à Paris pour les mêmes raisons. La Fédération de la haute couture et de la mode a mis à leur disposition ses réseaux de communication afin qu'ils puissent partager leur travail pendant cette période, en France et à l’international.