VIDEO. Le documentaire "Wonder Boy" ou la touchante quête d'identité du créateur Olivier Rousteing, né sous X

Olivier Rousteing est l'un des designers de mode les plus adulés de la planète, propulsé à seulement 25 ans à la tête de la maison de couture Balmain. Derrière ce succès fulgurant se cache un secret : il y a trente-quatre ans, Olivier est né sous X.

Dans Wonder Boy, il se met à nu et tente de percer avec courage le mystère de ses origines. À côté du rythme effréné de son travail, c'est un véritable parcours du combattant qui commence pour le créateur et sa famille adoptive, qui le soutient.

Un message pour tous les enfants nés sous X

Après des appels à l'aide sociale à l'enfance et une attente interminable, il découvre un maigre dossier. Une émotion capturée avec délicatesse par la réalisatrice, Anissa Bonnefont, qui a vécu une histoire similaire. "C'est quand même un drame que les enfants n'aient pas accès un minimum d'informations, à leurs origines, à savoir pourquoi ils ont été abandonnés, s'il y a des problèmes de santé dans la famille", énumère-t-elle.

Elle porte un message pour tous les enfants nés sous X. C'est une quête d'identité touchante et juste, un appel lancé par un fils comme un appel à la mer.

