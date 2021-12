Manga : la folie "One Piece" autour de la sortie du 100e tome

Il est fort à parier qu'il y aura de ces petits livres, le tome 100 du manga One Piece, au pied des sapins, vu l'engouement rencontre cette semaine. Partout en France, des files d'attente se sont formées, et les libraires ont été très sollicités. "Toutes les quantités du One Piece 100 collector ont été réservées depuis le 15 novembre", indique un vendeur. One Piece, c'est l'histoire de Luffy, le pirate au chapeau de paille. Près d'un demi-milliard d'exemplaires ont été vendus dans le monde.



L'engouement ne faiblit pas

Le numéro 100 vient de paraitre. Pour les fans, chaque volume est une quête du Graal. 250 000 exemplaires ont été tirés de ce 100e opus, autant qu'un prix Goncourt. Pour tous les libraires, le phénomène One Piece requiert un peu d'organisation. "C'est l'équivalent d'un phénomène Harry Potter qu'on a pu connaître à la sortie des livres", explique Cyril Cotelle, libraire à Toulouse (Haute-Garonne). "On a prévu encore d'augmenter d'au moins 50% la surface pour le manga", confie de son côté Pascal Dulondel, libraire à Poitiers (Vienne). Le créateur de One Piece, Eiichirō Oda, s'est lancé dans son épopée à l'âge de 22 ans. Il y consacre tout son temps, toute sa vie et ne dort que trois heures par nuit pour dessiner.