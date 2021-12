Salon du livre de jeunesse de Montreuil : Hélène Vignal lauréate de la Pépite d'or 2021 pour son roman "Queen Kong”

Comme chaque année, un jury composé de journalistes et des organisateurs – le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et France Télévisions – a remis la pépite d'or lors du salon qui s'est ouvert mercredi 1er décembre. Cette année, il a récompensé Hélène Vignal pour son roman Queen Kong, élu "meilleure création de l'année" de la littérature jeunesse.

Contrairement à l’ABC de la nature de Bernadette Gervais, lauréate l’année dernière, Queen Kong est un livre qui s’adresse aux adolescents. Le 17e roman d'Hélène Vignal traite de la découverte de la sexualité et est hébergé, chez son éditeur Thierry Magnier dans la collection L'ardeur, qui sélectionne des livres sur l’adolescence et la découverte des corps.

"Une œuvre qui a su faire preuve d'audace, d'inventivité, de singularité"

Et comme pour les précédentes éditions, faire un choix n'était pas chose aisée. Après avoir fait le point sur leurs lectures des vingt livres en compétition, les membres du jury ont dû débattre. "Toute la difficulté est de choisir la forme qui pour nous a représenté quelque chose de novateur, qui va renouveler notre regard et notre approche de la littérature jeunesse", nous explique l'écrivaine Ramona Bădescu qui, à la tête du Salon de Montreuil, préside le jury des Pépites. "On souhaitait distinguer une œuvre qui a su faire preuve d’audace, d’inventivité, de singularité et qui déclenche en nous une vibration. Pour choisir, on a aussi pris en compte le thème de cette année qui est "Nous ?" et qui nous pousse à nous interroger sur ce que l’on est et ce qui nous définit. Et on s’est demandé quel livre dans cette sélection a pu entrer en résonance avec cette thématique", précise-telle.

Au fil des discussions, le livre d'Hélène Vignal s'est démarqué. "Queen Kong est vraiment ressorti. C’était clair qu’il avait touché, marqué tout le monde. Mais ça n’a pas empêché de gros débats", rapporte Joseph Jacquet, juré et responsable Recherche et Développement Animation chez France Télévisions. Car si le livre engagé a marqué les esprits par son audace, "on s’est évidemment demandé si c’était le livre à médailler avec cette pépite parce que c’est un livre très fort et c’est une sorte d’engagement politique autour de la question du féminisme. Un livre avec de vrais engagements féministes, ça n’a pas toujours existé dans l’univers de la littérature jeunesse. Et même si le Salon du livre de Montreuil a toujours été engagé, il a fallu trancher sur ce point-là et savoir si nous étions prêts à aller jusqu’au bout de cette parole", poursuit ce dernier.

La littérature pour aborder la sexualité

Queen Kong, c’est l’histoire d’une jeune fille qui découvre sa sexualité. Dans ce récit à la première personne, cette adolescente explore son corps et ceux de ses partenaires. Elle est libre et cela n’est pas du goût de tout le monde, car sa vie sexuelle s'est ébruitée. Très vite, elle est l’objet d’attaques et d’insultes sur les réseaux sociaux. Et par l’effet de groupe, ce harcèlement prend de plus en plus d’ampleur. Liberté sexuelle, cyber-harcèlement, découverte des corps, les thématiques au cœur du récit rejoignent celles des ados d'ajourd'hui et résonnent complètement avec l’actualité.

La couverture de "Queen Kong", Pépite d'or 2021. (Editions Thierry Magnier)

"C’est extrêmement important pour les ados de ne pas les laisser tout seuls chercher les réponses. Mais de leur signifier que là, il y a un endroit, qui se trouve être la lecture et les livres, où il y a des grands qui leur donnent les chemins à emprunter pour grandir à leur tour. Et que ce n’est pas un discours de parents à enfants, mais de grands qui accueillent des plus petits", estime Joseph Jacquet. Pour Ramona Bădescu, "c’est un livre qui nous interroge sur ce qu’on peut partager avec les enfants et qui ouvre un espace du langage, littéraire et réflectif".

Interroger la vulgarité et la violence

Alternative aux images violentes que l’on retrouve parfois dans la pornographie, ce livre est un espace littéraire où la sexualité apparaît comme la connaissance de soi et de son vaste territoire sensoriel. "La sexualité habite la période de l’adolescence et c’est essentiel d’en parler avec les ados. Selon un sondage de l’IFOP de 2019, on commence à regarder des pornos entre 14 ans et 14 ans et demi. La question est : qu’est ce que la vulgarité et qu’est ce que la violence ? Est-ce que tisser un récit qui lie le ressenti personnel et la sensualité aux questions de la sexualité, et du monde souhaitable pour les jeunes, est plus vulgaire que les images violentes et bien souvent irrespectueuses qu'on impose ?", s'interroge la présidente du salon.



Au-delà des thèmes abordés par Hélène Vignal, c’est sa plume qui s’est imposée au jury. "J’ai été marqué par le style jusqu'au-boutiste et très percutant de l’autrice", souligne Joseph Jacquet. "Elle va jusqu’au bout de son projet, y compris dans les métaphores finales qu’elle choisit. J’ai trouvé ça vraiment exemplaire. Même si ce n'est pas facile en tant qu’adulte, quand on s’adresse à la jeunesse, on a envie de leur fournir de vrais gants de boxe pour faire la vie et pas des simulacres. Et là, on a affaire à une vraie parole", poursuit-il

Les autres coups de cœur du jury

Si Queen Kong a fait mouche, d’autres livres ont également retenu l’attention du jury. Comme Violante, de Maryline Desbiolles et Laurie Lecou (éd. L'école des loisirs). "C’est un livre qui a beaucoup retenu l’attention pour ses qualités littéraires", dit Joseph Jacquet. Le livre raconte l’histoire d’une jeune fille un peu énigmatique aux allures de sorcière qui va rapidement attiser la curiosité de ses camarades.



A la liste s’ajoute Polly de Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong (éd. La Joie de lire). Polly est un enfant né au genre indéfini. Ses parents sont pressés par le médecin de choisir entre les deux sexes et décident que le genre de Polly sera masculin. Il est alors élevé en tant que tel et pourtant, il ne se sent ni homme, ni femme. "Polly nous a marqués, plus sur le sujet de la sexuation que sur son traitement", relate Joseph Jacquet.



Adieu Blanche-Neige, de Beatrice Alemagna (éd. La partie) a également été maintes fois cité. "On a trouvé une espèce de maturité du livre illustré qui va au-delà du livre pour enfant", détaille notre juré. Beatrice Alemagna chamboule les codes de l’illustration dans cette adaptation de Blanche-Neige.



Autre coup de cœur, L’Enfer de Marin Ledun (éd. In8), une fiction pour adolescents. Le roman revient sur les bagnes de Guyane, un ensemble de camps et pénitenciers situés dans cette ancienne colonie pénale, entre 1795 et 1953. Le personnage principal, Ahmed, est condamné pour avoir bravé le couvre-feu en rendant visite à sa dulcinée. Entouré de dangers en tout genre et plongé dans le désespoir, il va faire une rencontre qui risque de tout changer.

Les Pépites 2021 :

Pépite d’Or : Queen Kong, d’Hélène Vignal, Éditions Thierry Magnier

Livres illustrés : Esprit, es-tu là ? Dominique Ehrhard, Anne-Florence Lemasson, Les Grandes Personnes

Bandes dessinées : Nowhere Girl, Magali Le Huche, Dargaud Pépites

Fictions Juniors : Les filles montent pas si haut d’habitude, Alice Butaud, François Ravard, Gallimard Jeunesse

Fictions Ados : Polly, Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong, La Joie de lire